Fecha para la audiencia Deportes 28 de agosto de 2020 Redacción Por AFA - SAN MARTIN DE TUCUMAN

BUENOS AIRES, 28 (NA) - San Martín de Tucumán recibió ayer la convocatoria oficial para la audiencia virtual donde el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidirá sobre su reclamo ante la AFA para que se le otorgue el ascenso a la Liga Profesional (Primera División), que se realizará el 16 de septiembre próximo. De esta forma, dentro de tres semanas, los abogados que representan los intereses del club tucumano tendrán que buscar refutar los argumentos que sus pares de la AFA presentaron hace algunas semanas ante el máximo organismo judicial del deporte.

Luego de esto, los jueces que llevan adelante el proceso Efraín Barak (propuesto por San Martín), Juan Pablo Arriagada (elegido por AFA) y Ernesto Gamboa (presidente del tribunal), deberán tomar la decisión final. En su descargo, que constó de 71 carillas, la AFA explicó que San Martín avaló la resolución 5768 donde la asamblea resolvió dar por finalizados los torneos del fútbol argentino debido a la pandemia de coronavirus, con la aclaración que los ascensos iban a definirse en cancha.

La AFA argumentó que "no hubo arbitrariedad en las decisiones que se tomaron porque están dentro de las previsiones del reglamento". La respuesta del "Santo" tucumano es que su presidente, Roberto Sagra, en esa asamblea, no fue representante del club sino de la Mesa de la Primera Nacional. Por esa razón, los abogados del conjunto tucumano también pidieron la nulidad de esa asamblea en la que se votó a mano alzada y sin un conteo oficial, la reelección de "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA.

Lo que esgrimen los dirigentes de San Martín de Tucumán es que si se dejaron sin efecto los descensos, uno de los ascensos le corresponde, ya que lideraba la Zona 2 cuando la AFA decidió suspender los torneos. Pese a ello, desde el club tucumano abogan por que el torneo de ascenso continúe disputándose, tal lo estipulado, pero si la AFA anula los descensos reclaman el pasaje a la categoría superior.

Al momento de cancelarse el torneo de Segunda División (Primera Nacional), San Martín de Tucumán era líder de la Zona 2, tras 21 fechas, y aventajando a Defensores de Belgrano por tres puntos, mientras que Atlanta era puntero en la Zona 1, con una sola unidad por encima de Estudiantes de Río Cuarto.



SE REFUERZAN

Quilmes, Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunciaron nuevos refuerzos con vistas al comienzo del torneo de la Primera Nacional. El club "Cervecero" confirmó la llegada del mediocampista Jonas Acevedo, procedente de Santamarina de Tandil (surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo), quien permanecerá hasta diciembre de 2022. Anteriormente se incorporaron al equipo quilmeño el defensor Rodrigo Moreira (ex San Martín de Tucumán), el lateral derecho Leonardo Rolón (ex Cafetaleros de Chiapas, México) y el volante Emanuel Moreno (ex Guillermo Brown de Puerto Madryn).

Independiente Rivadavia sumó ayer a tres jugadores: el mediocampista Diego Cardozo (ex San Martín de San Juan), el volante Félix Banaga (Deportes Colina de Chile) y el defensor Alejandro Rébola (Mushuc Runa de Ecuador), quien regresa al club.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy incorporó a su plantel al mediocampista Wilson Altamirano, procedente de Villa San Carlos (su pase pertenece a Belgrano de Córdoba). Flandria, equipo de Primera B, concretó la llegada del arquero Germán Yacaruso (Platense) y el volante derecho Mariano Puch, que retorna al club y viene procedente de Comunicaciones.