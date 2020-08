Reunión clave para el sábado Deportes 28 de agosto de 2020 Redacción Por LIGA RAFAELINA

La Liga Rafaelina de Fútbol informó que el próximo sábado 29 de agosto, vía Zoom, se llevará a cabo una reunión con los Presidentes de los clubes afiliados, a los efectos de tratar cuestiones inherentes a la institución, y consensuar la programación de actividades para lo que resta del año. Finalizada la misma, se publicará en las redes sociales de la Liga un resumen de lo tratado.

Dada la situación sanitaria agravada en los últimos días en el ámbito provincial, de la que no está ajena la ciudad de Rafaela y región, es probable que los dirigentes oficialicen el deseo de no jugar este en lo que resta del año, como se ha dado en otras Ligas. Entre ellas la Santafesina, Ceresina, Esperancina y Galvense.

Recordemos, no obstante, que está vigente la autorización del regreso a los entrenamientos para el 7 de septiembre para las Ligas del interior, aunque desde el Consejo Federal ya se tuvo conocimiento que en el caso de los planteles del Federal A no lo harán en esa fecha, y lo propio podría acontecer en cuanto a los clubes del Regional Amateur, aunque en líneas generales podrían ser los mismos futbolistas.