Según el ministro de Seguridad bonaerense Facundo Astudillo Castro "llegó a las vías"

BUENOS AIRES, 28 (NA). "Creo que a esta altura ya no hay más dudas. Se sabe que (Facundo) llegó a las vías, y hay plena certeza", dado que "así figuran las pruebas en el expediente con pruebas objetivas y subjetivas", sostuvo el funcionario provincial.

En diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof se refirió a las críticas que hizo la madre del joven desaparecido, Cristina Castro, sobre su defensa a la Policía Bonaerense.



"Nunca encubriría a un delincuente y tampoco acusaría a un inocente", afirmó Berni, quien se quejó de que "la Justicia deja que se siga generando una sospecha a quienes son inculpados de una desaparición forzada".



Sobre la mira en su función, el ministro de Seguridad bonaerense manifestó "soy un ser humano y un funcionario público, tengo la vocación de comprender a una madre que ha perdido a un hijo y la obligación de ser tolerante de los agravios infundados".

Además, expresó que "a esta altura la verdad se sabe, o por lo menos la certeza de que Facundo llegó a las vías", y "así figura en el expediente, en pruebas objetivas, incluidas las comunicaciones que mantuvo Facundo".



Seguidamente, explicó que, a través de la Policía Federal, "la Justicia encontró a la persona que levantó a Facundo cuando dejó el último retén policial y declaró sobre las cosas que hablaron en el camino, que fue corroborado por los testimonios de sus amigos".

Por otra parte, Sergio Berni aseguró que "hubo mucha gente que se involucró de una manera encarnizada y mal".



Y agregó "si hay algo que no haríamos el gobernador y yo, sería apuntar a un inocente para sacarnos un problema de encima".

Finalmente, respecto a la autopsia del cuerpo hallado en un cangrejal cercano a Bahía Blanca, el funcionario provincial dijo que "es probable" que los restos encontrados correspondan al joven desaparecido, al señalar que hasta ahora "todo coincide" con los datos de Facundo Astudillo Castro.



En la mañana de ayer, Axel Kicillof -gobernador bonaerense, se reunió con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido en el sur de la Provincia el pasado 30 de abril, quien fue visto por última vez en un retén de la Policía Bonaerense.

El encuentro se concretó días después de que la mujer había sido recibida en la Quinta de Olivos, por el presidente Alberto Fernández.

Se recuerda que en reiteradas oportunidades, Cristina Castro cuestionó el accionar Sergio Berni, ministro de Seguridad provincial, por lo que se presumía que el tema sea abordado por la mujer ante el Gobernador.

"El gobernador me ha llamado varias veces, pero yo no creo en las personas si no las miro a la cara", había afirmado la madre del joven de 23 años, tras la reunión con el jefe de Estado en Olivos.

En tanto, Kicillof ese mismo día manifestó que el objetivo de su Gobierno "es conocer la verdad sobre Facundo".

Y sentenció que "si hay responsabilidad institucional, no me va a temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar", en relación a la posibilidad de que la Policía Bonaerense hubiese estado involucrada en la desaparición del joven.



Facundo Astudillo Castro permanece desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la casa de su expareja en Bahía Blanca.

Y la última vez que fue visto con vida estaba junto a efectivos de la Policía Bonaerense, quienes lo detuvieron en un control por la presunta violación de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus.

Según denuncia la familia, la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich, y después en Teniente Origone.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, por lo que ahora las fuerzas federales son las que están a cargo de los operativos solicitados por la Justicia.