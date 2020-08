En noviembre llegará a la Argentina la novela ganadora Sociales 28 de agosto de 2020 Redacción Por PREMIO BOOKER INTERNACIONAL

BUENOS AIRES, 28 (Télam).- "La inquietud de la noche" (De avond is ongemak), primera novela de Marieke Lucas Rijneveld, escrita en el 2018 y reciente ganadora del prestigioso premio inglés Booker Internacional 2020, llegará a la Argentina en noviembre, según anunció la editorial Planeta.

La colección "Temas de Hoy" de la editorial ya la publicó en España, con la traducción de María Rosich Andreu.

Marieke Lucas Rijneveld nació en Holanda, en 1991, en Nieuwendijken (municipio de Altena, Brabante Septentrional) en el seno de una familia campesina y religiosa.

Su primer nombre Marieke es el diminutivo femenino de María (en holandés) y el segundo, Lucas, es un nombre masculino que adoptó a los 19 años de un amigo imaginario de su infancia. Rijneveld dijo en una entrevista al diario de los Países Bajos "De Volkkrant": "No me sentía ni un niño ni una niña, sino una 'persona intermedia'".

Desde el primer párrafo y conociendo los datos de Marieke Lucas Rijneveld (quien perdió en un accidente de tránsito a un hermano a la misma edad que Jas, la protagonista) se percibe lo autorreferencial: "Yo tenía diez años y no me quitaba el abrigo. Aquella mañana, madre nos embadurnó uno por uno con pomada de cebolla contra el frío; la sacaba de una lata amarilla de Bogena y, por lo visto, era solo para grietas, callos y unos bultos parecidos a coliflores que les salían a las vacas en las ubres. La tapa de la lata estaba tan pringosa que solo la podías hacer girar agarrándola con un trapo; olía a las ubres estofadas que madre a veces cocía sobre el fogón, en una olla con caldo, cortadas en lonchas gruesas sazonadas con sal y pimienta, y que me daban el mismo asco que aquella pomada apestosa sobre mi piel".

Con un lenguaje poético que no perturba, la historia tiene su propia luz y peso: Jas, una preadolescente, pierde a un hermano en un accidente mientras esquía. Al dolor de la edad se le suma el duelo y la falta de contención. Trata de recuperar a su hermano con rituales que se desdibujan en el descubrimiento del erotismo del personaje.

En el relato se hace visible lo importante que es poder y permitir el duelo y qué consecuencias desastrosas tendrá si esto no sucede. Y aunque el ambiente cristiano juega un papel importante (sobre todo con la idea del "más allá" y de Dios) se pone en la superficie cómo las buenas intenciones son contraproducentes.

En términos de tema, según la crítica holandesa, el libro recuerda mucho a "Het smelt" de la belga Lize Spit, quien se popularizó a partir de esa novela, sin embargo señala que la obra de Rijneveld está mucho mejor construida y por lo tanto es más auténtica.