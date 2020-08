Lemme y la desventaja en la Copa Deportes 28 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA) - El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, aseguró ayer que el "Halcón" se encuentra en "desventaja" de cara al reinicio de la Copa Libertadores porque sus rivales ya "están con muchos partidos encima". "Estamos en desventaja porque todos nuestros rivales están con muchos partidos encima. No es lo mismo arrancar con un amistoso que venir con rodaje, esperemos que no se note tanto", dijo Lemme en declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

El elenco de Varela será local ante Delfín de Ecuador el próximo 17 de septiembre en busca de su primer triunfo en el certamen, en el que hasta el momento obtuvo dos derrotas. "Vamos a cumplir paso a paso el protocolo de la Conmebol, hay que presentar los hisopados antes de viajar para ingresar a los demás países. Cuando viajemos a Ecuador, iremos a un hotel ya reservado y preparado para recibirnos", señaló el mandatario de la institución en referencia a los traslados que hará el plantel para cerrar la fase de grupos.

Además, insistió: "Estamos bien pero el ritmo se consigue con partidos. En Paraguay están jugando dos veces por semana y están teniendo un desgaste importante, hay que ver cómo llegan a esa fecha". En cuanto al armado del plantel, el dirigente manifestó: "Lamentamos que se haya ido Neri Cardozo, que volvió a México por tranquilidad y porque su familia es de allá. Los demás que se fueron creo que los podemos suplantar". "(Juan Martín) Lucero se fue a Vélez por un tema económico que es importante para él. Habría que traer un nueve y un volante mixto", agregó.