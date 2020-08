Nelson: cerraron el frigorífico Locales 28 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El frigorífico que se encuentra emplazado en la localidad de Nelson ayer no abrió sus puertas debido a la confirmación de un empleado con covid positivo. Según explicó el presidente comunal Héctor Leiva, en diálogo con LT 10, se trata de un trabajador oriundo de Laguna Paiva, por lo que el caso no se le computa a la pequeña localidad. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos “que tienen que ver con el covid, Senasa y salud”, en la jornada de este jueves “cierra las puertas, no hay producción y se realizará la desinfección” pertinente. Luego se evaluará con los especialistas del área de salud cuáles son los pasos a seguir. Esta no es la primera vez que el frigorífico debió cerrar por un caso de coronavirus. Ya que en el mes de marzo, un médico de la localidad de Franck que también trabaja en el frigorífico de Nelson, resultó positivo y las autoridades de la planta tomaron la determinación de cerrar las instalaciones. Sin embargo, en Nelson aún no se han registrado casos positivos desde el inicio de la pandemia. Por ese motivo existe una gran preocupación en la comunidad por la relación estrecha que mantienen ambas localidades. Según explicó Leiva, cuentan con dos controles en los accesos al pueblo: un ingreso para la gente del lugar y otro en general. En ambos se siguen los protocolos, se toma la temperatura y se solicite que justifiquen cual es el motivo por el que quieren entrar.