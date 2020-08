Instan a comerciantes a reforzar el cumplimiento de protocolos Locales 28 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de su Secretaría de Comercio Interior y Servicios, convocó este jueves a cámaras y entidades que aglutinan a comerciantes de toda la provincia, con el fin de abordar la continuación del cumplimiento de los protocolos para prevenir el contagio de Covid 19. El encuentro, llevado a cabo por videoconferencia, estuvo encabezado por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y contó con la participación del secretario de Salud, Jorge Prieto, quien realizó una presentación sobre la situación de la provincia en relación a la pandemia e instó a los asistentes a continuar reforzando los protocolos vigentes para sostener la actividad y no tener que retroceder o resignar el nivel de actividad económica alcanzado por la provincia.

Luego de agradecer el espacio de diálogo, Prieto señaló que “debemos buscar una estrategia conjunta porque estamos ante un escenario de pandemia a largo plazo, con el que vamos a tener que convivir y nos va a plantear cambios en nuestra rutinas y actividades. Hablamos de una nueva normalidad en la que deberemos convivir con la prevención”.

“La provincia de Santa Fe hoy tiene una cantidad de casos que, si bien está por debajo de lo que esperamos, no significa que debamos relajarnos. Debemos seguir cumpliendo con las medidas de prevención para evitar, fundamentalmente, los colapsos de los sistemas sanitarios”, agregó. El funcionario de salud indicó que “como sociedad nos compete un comportamiento que empieza en la responsabilidad individual. Si comerciantes y clientes respetan los protocolos vamos a poder continuar con actividad. Debemos estar todos en el mismo equipo, nosotros debemos cuidar la salud para no saturar el sistema y ustedes deben colaborar para mantener este nivel de apertura”.

Por su parte, Aviano precisó que “fue una reunión importante en la que participaron entidades del sector comercial, cámaras de mayoristas, supermercadistas, centro comerciales y económicos y federaciones de entidades del sector. Con la presencia de Jorge Prieto trabajamos bajo la idea salud y comercio, promoviendo el compromiso ciudadano y la participación de las entidades en la difusión de lo que hoy es una cruzada del Gobierno y del pueblo de la provincia de Santa Fe, para impedir mayores contagios y no tener que retroceder de fase”. Para concluir, Aviano valoró: “Ha sido un encuentro muy positivo, a partir del cual trabajaremos en estrategias conjuntas. Llevamos el mensaje del gobernador Omar Perotti y del ministro Costamagna de seguir cuidándonos y no relajarnos con el cumplimento de los protocolos, porque estamos en un trance difícil pero debemos trabajar para no tener que retroceder”.



NUEVA ESTRATEGIA DE TESTEOS

En tanto, el Ministerio de Salud informó que comenzaron a realizarse tests de PCR para personas sospechosas de padecer COVID-19 en dos efectores públicos de Rosario (en el hospital Provincial y del Centenario); en el Eva Perón de Granadero Baigorria; en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo; y en Cemafe de la ciudad de Santa Fe.

Asimismo, desde el organismo recordaron que desde hace dos meses vienen realizándose hisopados bajo esta movilidad en las regiones de Salud, Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe, puntualmente en efectores de las localidades de Venado Tuerto, Arroyo Seco, Firmat y Casilda. Allí, en colaboración con equipos de salud de los gobiernos locales, funcionan espacios para la toma de muestras a la que concurren personas con síntomas sospechosos de COVID pero que pueden movilizarse, utilizando sus transportes particulares. La importancia de estos dispositivos es que permiten ampliar sustancialmente el acceso a los exámenes de laboratorio y tratamiento de forma oportuna, en tanto se suman y fortalecen a los que vienen realizándose mediante visita domiciliaria por el Sies 107 desde el comienzo de la pandemia; previo diagnóstico e indicación médica emitidos desde el 0800 Coronavirus. Asimismo, en los meses críticos de aumento de casos de COVID, los operativos domiciliarios se reservan de esta forma para personas que no están en condiciones de movilizarse hacia un efector de salud, y no se sobrecarga el dispositivo de testeos en territorio. Estos dispositivos implementados en los dos hospitales de Rosario y en Granadero Baigorria en los últimos días, permitirán realizar aproximadamente un total de 80 hisopados diarios, según informó el Ministerio de Salud.