Un millón de visitantes por año Deportes 28 de agosto de 2020 Redacción

De acuerdo con los datos suministrados por la administración del Indianápolis Motor Speedway, aproximadamente un millón de personas visitan cada año el Salón de la Fama.

Obviamente, esa cifra no se alcanzará en 2020 como consecuencia de haber permanecido cerrado desde el pasado mes de abril, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Dentro de su estructura se encuentran dos tiendas, separadas por un pasillo, en las que se pueden comprar todos los recuerdos imaginables de las "500 Millas de Indianápolis".

Está habilitado -con excepción de lo que ocurre en la actualidad- todos los días del año, con excepción de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre) y Navidad.

Los horarios varían de acuerdo a las distintas épocas del año: de marzo a octubre, de 09:00 a 17:00 y de noviembre a febrero, de 10.00 a 16:00.

Las entradas tienen los siguientes valores: de 6 a 15 años 8 u$s, adultos 12; mayores de 62 años u$s 11 y menores de 5 años gratis.