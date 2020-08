Médico dio positivo por segunda vez Nacionales 28 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El médico argentino Fernando Polack, quien fue contratado por el laboratorio estadounidense Pfizer para probar en el país la vacuna contra el coronavirus que fabrica junto a la compañía alemana BioNTech, dio por segunda vez positivo por coronavirus.

El testeo de la vacuna en pacientes voluntarios se realiza desde principios de agosto en las instalaciones del Hospital Militar Central, donde se lo veía a Polack por los pasillos de ese nosocomio con su barbijo. Sin embargo, el médico dejó de ir hace unos días porque volvió a ser diagnosticado por Covid-19.

"En la segunda quincena de abril me fui a dormir con una leve molestia en la garganta que se transformó en la mañana en febrícula, un poco de tos y decaimiento. Cuando casi no circulaba el SARS CoV2 en Buenos Aires y recién se iniciaba la cuarentena, terminé pasando 14 días en casa con un cuadro leve de coronavirus que desapareció como vino", contó Polack.

El médico detalló cómo se volvió a contagiar de esta enfermedad: "Hace un par de semanas un contacto estrecho empezó con síntomas y luego fue diagnosticado con Covid-19. Mi primer hisopado entonces fue negativo".

"Tuve varios hisopados negativos después de mi primer episodio, pero un día más tarde me sentí un poco cansado y luego perdí el olfato. Esta vez el test de PCR confirmó que me había reinfectado levemente como es enteramente esperable en todos los seres humanos que contraen enfermedades respiratorias virales. Por suerte el segundo episodio se ha terminado", completó.