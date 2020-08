“Estamos muy cerca de concretar la llegada de La Guardia Rural Los Pumas a Rafaela” Locales 27 de agosto de 2020 Redacción Por Lo anunció el secretario de Gestión Social de la Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, junto al intendente Luis Castellano.

FOTO PRENSA MUNICIPAL FUNCIONARIOS. Castellano y Lagna durante la tele reunión.

La Mesa de Coordinación en Seguridad Rural realizó ayer una nueva reunión con una agenda que giró en torno al diagnóstico de la situación y los planes de acción que se vienen trabajando de manera coordinada entre el Ministerio de Seguridad, el Municipio y representante de instituciones locales.

A partir de la preocupación expresada por los productores a raíz de una secuencia de hechos delictivos acontecidos en zonas rurales y periurbanas, el secretario de Gestión Social de la Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, expresó: “Estamos muy avanzados con la llegada de La Guardia Rural Los Pumas a la ciudad. Tenemos la decisión política del Ministro y del Gobernador, y sólo restan algunos detalles que se resolverán pronto. Le quiero agradecer a la Sociedad Rural por tener el lugar. Hay una compra importante de vehículos que van a estar destinados a la Guardia Rural y una incorporación de personal. Cuando tengamos todo eso definido, vendremos especialmente a anunciar el nuevo Destacamento aquí en Rafaela”.

Por su parte, el intendente Luis Castellano, comentó: “Sentimos que como cabecera del departamento y como coordinadores del área Metropolitana, en Rafaela tenemos una responsabilidad que queremos asumir y lo estamos haciendo. Tener a Los Pumas en la ciudad, en el ámbito de la Sociedad Rural y poder sentarlos a la Mesa de planificación regional, es un tema de altísima importancia; no lo hemos tenido nunca. Será una gran ventaja porque trabajaremos en equipo y eso me parece que es enorme”.

En relación a la llegada de los nuevos agentes, la presidenta de la Sociedad Rural, Norma Bessone, manifestó: “Nosotros iniciamos, con carácter de prueba piloto, este trabajo común entre la institución como representante del sector productivo y las diferentes fuerzas de seguridad. Realmente lo que hemos avanzado es muchísimo. Ahora visualizamos un horizonte con más esperanzas. Sumar a Los Pumas nos permite contar con un mayor patrullaje preventivo”.

Asimismo, el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit, explicó cómo están implementando las medidas que se vienen conversando con el sector: “Tomamos la preocupación del área periurbana; empezamos a trabajar en conjunto en una prueba piloto que tiene como objetivo la articulación público – privada. En el sector público, no solamente con la participación del Estado, sino que buscamos socios como la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) donde podemos establecer y crear conocimientos, articular ciertas medidas para trabajar de manera ordenada, como así también con la Cámara de Seguridad Electrónica que nos puede otorgar ciertas herramientas en la prevención del delito y ofrecer algún tipo de respuestas para tratar de optimizar los recursos. Y al mismo tiempo, continuó: “A su vez, articulamos con el sector privado, con las herramientas tecnológicas, y estamos analizando cómo lo podemos implementar, atendiendo a la necesidad del sector para que las respuestas sean más efectivas”.

Por último, Postovit agregó: “Otro de los ejes de trabajo es una campaña que estamos llevando a cabo contra todos los incendios rurales que estamos teniendo en pueblos vecinos y en la zona periférica de la ciudad”.

Participaron del encuentro virtual, el Secretario de Gestión Social de la Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna; el Intendente de la ciudad, Luis Castellano; la Presidenta de la Sociedad Rural, Norma Bessone; el Secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit; el representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini; la coordinadora del área metropolitana, Jorgelina Basano. Además estuvieron los presidentes comunales; de Bella Italia, Héctor Perotti; de Lehmann, Lucio Beltramo; de Presidente Roca, Marcelo Bocco y de Susana, Alejandro Ambort.