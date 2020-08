La Liga Nacional dará comienzo en noviembre Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO ALERO./ Marcos Saglietti, un regreso en Libertad de Sunchales.

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) confirmó ayer que la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) comenzará en noviembre tras la suspensión y cancelación de la temporada anterior por la pandemia de coronavirus. Asimismo, la entidad, en su comunicado subido al sitio web, aclaró que desde la noche de este miércoles y hasta el viernes próximo se tratarán diferentes cuestiones con la Mesa Ejecutiva para incorporar el protocolo Covid-19 ya aprobado por el Ministerio de Salud y el de Turismo y Deportes.

Asimismo, la dirigencia agregó que la Liga Argentina, segunda categoría masculina, se afrontará desde enero 2021 hasta julio del mismo año, y la Liga Nacional Femenina se jugará con sede única entre febrero y marzo también del 2021. La idea sería que cada equipo (hablando de Liga Femenina) pueda disputar en ese periodo de tiempo entre 7 y 14 encuentros, con una potencial idea de llevar adelante un cuadrangular final para conocer al campeón.

Por otro lado, la entidad presidida por Gerardo Montenegro adelantó que se crearon el libre deuda para cuerpos técnicos y jugadores extranjeros, algo que hasta el momento sólo abarcaba a los basquetbolistas nacionales; un control de presupuesto -todavía no está monto o tope; fechas administrativas; y el valor de la plaza en el caso que alguna institución decida su venta.

En relación al formato de juego de la Liga Nacional, se dividirá en Conferencia Norte y Sur, ambas con sede única hasta el 20 de diciembre y dejando al campeón de la media temporada. Y luego, desde enero 2021 se jugará según el avance de la situación epidemiológica en el país.



PANORAMA SUNCHALENSE

Recordemos que en Libertad de Sunchales, Sebastián Saborido continuará siendo el entrenador, por cuarta temporada consecutiva. El club cerró, pero no hizo oficial, a Marcos Saglietti, Mauricio Corzo, Daniel Hure y Alejandro Alloatti. También está cerca de fichar Pablo Martínez, ex Unión de Santa Fe. Andrés Lugli tiene contrato pero se va a Platense.