Una especie nativa de Misiones podría curar el cáncer de mama

La planta autóctona es el tapekue y demostró sus propiedades antiproliferativas frente a tres líneas celulares tumorales ensayadas. El adenocarcinoma de mama triple negativo, fue la línea más susceptible al extracto.

Una investigación realizada por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales demostró que un extracto de esta especie posee propiedades que impiden la reproducción celular de tumores cancerígenos, en especial el del cáncer de mama.

Si bien demostró sus propiedades antiproliferativas frente a tres líneas celulares tumorales ensayadas (MCF7, MG63 y MDA), el adenocarcinoma de mama triple negativo (MDA) fue la línea más susceptible al extracto.

De acuerdo a una publicación de Infocampo, el ensayo fue efectuado por el Carlos Altamirano, doctor en Farmacia y profesor de la Facultad.

"El estudio se enfoca en el análisis de las propiedades antiproliferativas de especies vegetales vasculares utilizadas en la medicina popular en forma empírica para el tratamiento del cáncer. Las especies seleccionadas fueron el A. australe comúnmente conocido como ‘tapekue’ y Polygonum hydropiperoides conocido como ‘caa-tay’", resaltó Altamirano.

Luego de un análisis farmacobotánico de las muestras comerciales de ambas especies, Altamirano sostuvo que "en el caso del tapekue no presenta problemas en cuanto a su identidad, no así el caa-tay, que es mezclado con Polygonum punctatum, especie diferente pero de gran parecido".



Tras una prueba de genotoxicidad por el test de Allium cepa, se obtuvieron efectos genotóxicos en concentraciones muy superiores a las utilizadas en forma tradicional en el mate o en tisanas.

"Únicamente el extracto de Acanthospermum australe demostró poseer propiedades antiproliferativas frente a las líneas celulares tumorales", resaltó el científico.

"Los resultados de la investigación contribuyen a reafirmar los conocimientos tradicionales respecto al uso de tapekue en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, así como también a revalorizar la flora autóctona de la provincia de Misiones como fuente de agentes terapéuticos eficaces, económicos y renovables", concluyó Carlos Altamirano.



Es una planta herbácea que alcanza un tamaño de 10-60 cm de altura.

Los tallos procumbentes. Las láminas de las hojas dentadas a rombo u ovadas, de 13-37 × 7-32 mm, glabrescentes, glandulosas.

Frutas elipsoides a fusiformes, débilmente comprimidas, 9.7 + mm, 5-7-nervada, sin espinas terminales, espinas ± uncinadas, en su mayoría a lo largo de las costillas.

Tiene un número de cromosomas de 2 n = 22.4.

Su floración se realiza durante todo el año, la mayoría en julio-agosto, y se encuentra en suelos perturbados, a menudo los sitios arenosos; a una altitud de 0-300 metros.

Del tapekue se pueden realizar, jabones, infusiones (30 gramos de tapekue para un litro de agua), entre otras cosas.

Para uso fácil, es decir externo, colocar 70 gramos de la planta para un litro de agua.

Esta planta es muy fácil de encontrar, se pueden observar en los campos, estancias, granjas, espacios abiertos, etc.

Se trata de una planta muy práctica porque es antiséptica, antiinflamatoria, cicatrizante y desinfectante.