Enfoques urbanos

27 de agosto de 2020 Por Sirley Húbeli Bertone

¡Hasta siempre Margarita!

Quizás no haya una expresión que pueda decir en realidad todo lo que representó en vida Margarita Beceyro de Oliva.

Su pensamiento, su sentimiento en vida no puede sintetizarse en un mero exponer de frases comunes. Margarita se hallaba en otro sector del sentimiento, en algo diferente que no podía compararse con ese andar cotidiano donde todo se mezcla.

Margarita yacía en un plano superior dela existencia puramente espiritual con sólo recorrer su mundo hermoso, que no conoce de las cosas vanas de esas triviales que sólo son parte de quien no posee el maravilloso don de la inspiración poética.

Margarita amó todo lo que en vida, tenía el gracioso don de manejar y hacer de la poesía un preciado don que muchos quisieran volcar en sus mejores instantes de esa ociosa que es la inspiración. Recordamos ese libro "Sombras del viento" con el cual Margarita se alzo´con el preciado mérito de hacerse acreedora al Premio Municipal.

Es lo mínimo que podemos decir de Margarita porque ella, amén de ser una hermosa persona con todos los atributos propios de quien vive bien con amor, con aprecio por lo que lo rodea, junto a los suyos, a quienes siempre alabó, junto a los ánimos, a quienes siempre alabó y consideró como pocos lo hacen y desde allí Margarita se hizo grande, querida, considerada por todos los que tuvimos el extraordinario y único privilegio de ser parte del insuperable trato humano que nos regaló a todos.

Margarita vivirá con nosotros por todo lo que ella hizo, su círculo de amistad sin parangón y cómo se brindó sin límites por ese mundo que la quería, que la admiraba por ser en realidad lo que fue. Adiós Margarita, no te fuiste.