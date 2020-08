Del Potro, otra vez operado Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El tenista argentino Juan Martín Del Potro fue operado ayer de la rodilla derecha, por tercera vez desde la primera lesión que sufrió en esa zona, en la ciudad de Berna, en Suiza, y se espera que en los próximos días reciba el alta para continuar con la rehabilitación.

La cirugía estuvo a cargo del equipo que lidera el doctor Roland Biedert, quien trabaja con Roger Federer y estaba en contacto con el tandilense desde enero de este año, y fue quien recomendó una nueva intervención quirúrgica. El tenista, que había viajado a la ciudad suiza el pasado 14 de agosto, se estuvo entrenando en las últimas semanas a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

El 20 de julio, el propio Del Potro publicó un mensaje en las redes sociales, y en el mismo indicó: "Hoy vine a pasar el día con mi amiga! Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha". "La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre".



FALLECIMIENTO DE BELFONTE

Juan Carlos Belfonte, histórico preparador físico del tenista Guillermo Vilas, murió como consecuencia de coronavirus, a los 81 años, en el hospital "Rivadavia", de la Ciudad de Buenos Aires. El prestigio cosechado a lo largo de su vida lo llevó a trabajar con otras figuras del tenis, desde José Luis Clerc a la leyenda sueca Björn Borg, aunque su mejor alumno sin dudas fue Vilas, quien lo despidió con estas palabras en las redes sociales: "Querido Profe gracias por tanto que me diste, toda la vida. QEPD".