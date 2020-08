Jugadores de 6 equipos decidieron no presentarse Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por NBA, POR LA SITUACION RACIAL NO HUBO PARTIDOS

Los jugadores de Milwaukee Bucks resolvieron ayer no presentarse a jugar el encuentro que debían disputar con Orlando Magic, por los play offs de la NBA de básquetbol, en disconformidad con los episodios de violencia racial que se producen en los Estados Unidos. De acuerdo con lo revelado por fuentes de ESPN, los jugadores de la franquicia que finalizó en la primera posición en el Este decidieron “no jugar el partido pautado” en protesta por la agresión sufrida días atrás por el ciudadano de raza negra Jacob Blake, en el estado de Wisconsin.

Los jugadores de los Magic, que habían entrado al rectángulo de juego para realizar los movimientos precompetitivos en la denominada ‘burbuja’ de Orlando, “se plegaron” a la petición de sus colegas de Bucks y también resolvieron no jugar.

Blake, de 29 años, fue atacado el domingo pasado por un agente policial que le disparó siete tiros por la espalda. Durante las últimas horas, el movimiento ‘Black Lives Matter’ (‘Las vidas negras también importan’) caló hondo en los basquetbolistas de la NBA, a punto tal que varios de sus referentes se pronunciaron contra el ataque. Así, el escolta de los Utah Jazz, Donovan Mitchell, insistió en sus reclamos y apoyó la decisión tomada por los jugadores de los Bucks, escribiendo en su cuenta de Twitter: “Demandamos cambios”.

A ellos les siguieron los Rockets y el Thunder y finalmente los Lakers y los Blazers. Ahora la NBA anunció formalmente que estos tres partidos serán postergados, pero no dio más información al respecto



RESULTADOS DEL MARTES

Los Angeles Clippers, con la gran producción de 67 puntos de la dupla compuesta por Paul George y Kawhi Leonard, superó de manera contundente a Dallas Mavericks por 154 a 111, colocándose 3-2 al frente en la serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA que se juega en el Wide World of Sports de Disney, en Orlando.

George acabó siendo el máximo anotador del encuentro con 35 puntos y se le sumó un Kawhi Leonard imparable, con 32 puntos. En el otro cotejo, Denver Nuggets se puso 2-3 ante Utah Jazz en la Conferencia Oeste al vencer 117 a 107.

Mientras en el Este ya se definieron con un claro 4-0 tres "duelos" de cuartos, clasificando Boston Celtics-Toronto Raptors, ya es una semifinal, e Indiana Pacers, que espera al vencedor de Milwauke Bucks 3-Orlando Magic 1.