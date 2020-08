Dirigentes y pilotos se descargaron en las redes Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por POSTERGACION DEL AUTOMOVILISMO

FOTO ARCHIVO SOLO TC "TRISTE, INDIGNADO Y ENOJADO"./ Así se siente Agustín Canapino.

Había confianza para que este fin de semana se concrete la vuelta del automovilismo en nuestro país con la disputa de competencias, algo que finalmente no sucederá. El visto bueno del gobierno no llegó y así el deporte motor deberá seguir esperando ¿hasta cuándo?.

De las principales categorías de nuestro país el directivo que se expresó fue Hugo Paoletti, presidente del Turismo Nacional. “Automovilismo deportivo, no. La Copa Libertadores, sí, y cuando los jugadores vuelven al país no hacen cuarentena. Un padre quiere despedir a su hija que está por morir en otra provincia, no. Qué les pasa a las autoridades?”, manifestó en sus redes sociales.

Por su parte, el tricampeón de Turismo Carretera, el arrecifeño Agustín Canapino, declaró sentirse "triste, indignado, enojado" por la falta de habilitación para que la categoría vuelva a correr en el marco de la pandemia. "Ojalá podamos volver a trabajar pronto con las medidas de cuidado y conviviendo con el virus como todo el mundo", deslizó en su cuenta de Twitter el piloto de Chevrolet.

El cordobés Franco Girolami, que participa del Top Race V6, reclamó a las autoridades que "sepan que el automovilismo es algo más que un deporte; es una industria". "Cerca de 50 mil personas vivimos de esto. Y hace seis meses que estamos sin trabajar", se quejó el oriundo de Isla Verde.

En el mismo sentido se pronunció el piloto mendocino Julián Santero, que interviene en el Súper TC2000, al afirmar que "el automovilismo no puede volver y hay miles de familias que siguen sin trabajar", describió.