El Consejo Federal ahora suspendería el Regional Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por Afirman que varios clubes están pidiendo que no se juegue por la situación de la pandemia

FOTO ARCHIVO MARCHA ATRAS./ De confirmarse, 9 de Julio y Brown deberían esperar hasta 2021.

La Pandemia, el Consejo Federal, AFA y el fútbol argentino viven desde abril en un marco de incertidumbre constante. A duras penas las categorías profesionales van encontrando la manera de regresar, por lo menos a los entrenamientos. Pero de ahí para abajo el panorama es cada vez más complicado.

Después de la reunión del lunes del Federal A, de la que también participó el presidente de AFA Chiqui Tapia, y donde se estableció retrasar el inicio de los entrenamientos en esa categoría, quedó flotando la sensación que a las pocas horas habría novedades sobre el Regional Amateur. O al menos trascendidos.

Ayer luego del mediodía empezó a circular la intención, sobre todo del norte del país (Salta y Jujuy) de suspender el campeonato ante el avance del Covid 19. Recordemos que están habilitados para jugar 98 clubes, entre ellos tres de la Liga Rafaelina: Ben Hur, 9 de Julio y Brown de San Vicente.

Hasta el fin de semana se habían conocido tres deserciones, ya que el propio CF aclaró que no habrá sanciones por no jugar. De confirmarse lo que por ahora son trascendidos de que la actividad no vuelva este año, la programación del campeonato quedará diferida para el segundo semestre del año 2021 debido a la modificación en los calendarios de temporada en todas las categorías del fútbol argentino donde los torneos se jugarán de Enero a Diciembre. Quienes logren los ascensos del Regional a fines del 2021, jugarán inmediatamente el Federal A en Febrero de 2022.

Casi todas las regiones y provincias tienen casos y quienes estaban en un estado delicado, continúan de esa forma y otras que venían controlando la situación de salud, han sufrido rebrotes o un aumento exponencial repentino lo que hace imposible programar cualquier fecha que encuentre al país en un estado global adecuado.

Del lado deportivo y económico también hay explicación: una nueva postergación en las prácticas y por lo tanto en la programación del torneo, no era garantía de poder disputarlo. De realizar esto, los clubes empezarían a hacer erogaciones de dinero para conformar los planteles sin un objetivo claro lo que generaría afectar aun más las arcas económicas tan perjudicadas por la pandemia y que tampoco iban a contar con ingresos durante la realización del torneo ya que, como es sabido, los encuentros iban a ser disputados a puertas cerradas en todo el país.

El sitio ascenso del interior.com.ar, publicó también que "algunos clubes tenían intenciones de participar pero su situación de salud no se lo permitía, entonces iban a ser perjudicados deportivamente por un motivo totalmente ajeno "tirando por la borda" todo el esfuerzo hecho anteriormente. Lo logístico es otro punto importante que justifica este pedido. La imposibilidad de viajar entre ciudades o municipios debido a la falta de transporte habilitado para pasajeros (recién se podría dar en Noviembre) que afecta directamente a los planteles o árbitros más las disposiciones provinciales que en su mayoría solicitan 14 días de aislamiento al ingresar a su territorio, suman otro item a los interrogantes no resueltos y que no tienen fecha cierta de resolución, sin dejar de lado que no se cuenta con la hotelería ni alojamientos debidamente acondicionados, habilitados y con posibilidades de recibir contingentes foráneos".

Habrá que aguardar si llega la confirmación oficial, o si el Consejo Federal decide aguardar algunos días más en función de cómo siga la situación sanitaria.