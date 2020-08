Ex técnico de Atlético, positivo de coronavirus Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por Se trata de Jorge Burruchaga, actual mánager de Independiente. Se encuentra aislado.

FOTO ARCHIVO JORGE BURRUCHAGA

El ex futbolista Jorge Luis Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual mánager deportivo de Independiente, arrojó resultado positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio, según informó el club de Avellaneda.

"Informamos que Jorge Burruchaga, mánager de nuestra institución, dio positivo a Covid-19. Se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento en su domicilio" informó Independiente en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Burruchaga, de 57 años, fue campeón del mundo con Argentina en México y subcampeón en la Copa de Italia 1990, y con Independiente ganó la Copa Libertadores de 1984 y la Intercontinental del mismo año frente al Liverpool de Inglaterra, entre otros títulos.

El ex futbolista y también ex entrenador, que pasara en dos ciclos por Atlético de Rafaela (2012-2014 y 2016) se realizó los test porque acusó algunos síntomas, y una vez que se enteró que era positivo de coronavirus se aisló en su domicilio, aunque es seguido de cerca por el departamento médico de Independiente.