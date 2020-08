Vidal no descartó ser candidata en la Ciudad Nacionales 27 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO VIDAL. Podría ser candidata en las legislativas.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal adelantó ayer que en las elecciones legislativas de 2021 podría ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy viviendo nuevamente en Capital hace unos meses. Es como elegir entre tu mamá y tu papá. Me cuesta elegir entre la Ciudad y la Provincia. Mi decisión el año que viene va a tener que ver con lo que crea que es mejor para la Argentina, para mi espacio político", sostuvo la referente del PRO.

"La política no puede tomar decisiones obviando la movilización de la sociedad, que ya no está dispuesta a sostener los extremos", subrayó Vidal al participar del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó de manera virtual por la pandemia.

Al referirse a la polémica entre oficialismo y oposición sobre la reforma judicial, planteó que "no hay acuerdo posible".

"Nuestra posición con respecto a la reforma ha sido sólida y unida, no hay negociaciones o acuerdos posibles con nuestros valores", indicó.

Vidal insistió en que "el Poder Judicial independiente es el garante de la democracia y la libertad, es fundamental para el progreso".

A la vez, Vidal remarcó que el presidente Alberto Fernández "prometía moderación" durante la campaña electoral, pero ahora se observa una versión "más de extremo" en el oficialismo.

Respecto al rol de la oposición, la ex vicejefa de gobierno de la Ciudad expresó que "Juntos por el Cambio tiene el desafío de la unidad" y "está bien que sea un espacio diverso".

"Algunos defendemos posturas más amplias y aperturistas", sostuvo al referirse a la interna que atraviesa el frente opositor entre "halcones" y "palomas", es decir entre "duros" y "moderados".

Consultada sobre la situación del país, Vidal afirmó: "El problema no es económico, es político. Llevamos 17 años de grieta y no estamos en un lugar mejor. Lo que nos trajo hasta acá, no es lo que nos va a sacar. Soy optimista por la movilización de la sociedad, que pone límites. En la última elección se demostró que la sociedad ya no se está dispuesta a tolerar los extremos".