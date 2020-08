Piden frenar la audiencia para revisar el traslado de los jueces Nacionales 27 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Las autoridades del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio pidieron ayer formalmente que se frene la audiencia pública convocada para dar acuerdo a pliegos de jueces federales y rever los traslados de magistrados hechos durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, con críticas a la modalidad virtual.

El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, y el titular del PRO, Humberto Schiavoni, enviaron una nota la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, y le pidieron frenar la audiencia convocada para el 4 de septiembre, por considerar que el proceso "se encuentra viciado de nulidad desde su origen".

En la misiva, señalaron que la convocatoria para analizar los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Zunilda Niremberger, Eduardo Farah, Federico Villena y Enrique Velázquez, entre otros que accedieron a sus puestos actuales por traslados "es improcedente y legalmente nula".

Los senadores opositores señalaron en primer lugar que la modalidad remota o virtual prevista para la audiencia pública "no se encuentra prevista en el Reglamento de este Honorable Senado de la Nación".

"No es legítimo convocar a una audiencia pública sin respetar el Reglamento vigente, cuya modificación o apartamiento requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara", agregaron.

Además, los opositores pusieron de relieve "la manifiesta diferencia que existe entre una sesión del cuerpo en la que participan sólo senadores y una audiencia pública donde participan senadores y ciudadanos interesados en los asuntos en consideración".