"Es un hermoso orgullo" Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por Gustavo Alfaro fue presentado oficialmente como nuevo DT de Ecuador. El rafaelino, y su habitual grupo de trabajo que integran Cristofanelli, González y Chiarelli, tendrán su primera experiencia al frente de un seleccionado.

El rafaelino Gustavo Alfaro fue presentado ayer como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y aseguró que "es un hermoso orgullo y placer" asumir el "lindo desafío" de cara a la nueva etapa que comienza.

"¡Bienvenido a #LaTri! ¡El desafío ha comenzado! #GustavoAlfaro", escribió la cuenta oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en la red social Twitter, ratificando así la información brindada por este medio días atrás.

Minutos después, el ex DT de Boca fue presentado a través de una teleconferencia de prensa junto al presidente de la federación, Francisco Egas.

"Para mí es un hermoso orgullo y placer asumir este lindo desafío y posibilidad que ofrece la federación. Desde el preciso momento de la primera charla, en mí se encendió una ilusión muy grande", dijo Alfaro, cuya última experiencia fue al frente del "Xeneize".

Y continuó: "Llegar a dirigir una selección es una ambición muy fuerte, un camino muy arduo y difícil poder lograrlo. Más una selección como la de Ecuador, a la cual observé en todo este tiempo".

En otro pasaje de la teleconferencia, el también ex entrenador de Atlético de Rafaela, San Lorenzo, entre otros equipos, señaló: "He tenido jugadores ecuatorianos, sé cómo piensan, sé las capacidades que tienen y que se pueden potenciar sus condiciones naturales".

"Mi compromiso es absoluto para poner toda mi capacidad y dedicación por tratar de ayudar a mejorar las condiciones del país", añadió.

Por su parte, Egas explicó la designación: "Evaluamos la necesidad que tiene la selección de alguien con impacto inmediato, sin mucho tiempo de trabajo. Manejo de la prensa, camerino, crisis y egos. Eso nos atrajo muchísimo de Gustavo, es un hombre tremendamente sencillo, positivo y profesional.

Muy humano y serio".

Junto a "Lechuga" trabajarán los ayudantes de campo Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz y el analista de video Alejandro Manograsso.

Tras la partida de Jordi Cruyff, quien había sido presentado poco antes de que se desatara la pandemia por coronavirus y se fue sin poder debutar, Ecuador manejaba una lista de candidatos que tenía, entre otros, a Matías Almeyda.

Luego de la postergación por la pandemia, las Eliminatorias Sudamericanas tienen fecha de regreso para principios de octubre y la Selección ecuatoriana debutará el 8 de ese mes frente a Argentina en el estadio de Boca, mientras que cinco días más tarde, en Quito, recibirá a Uruguay por la segunda fecha.