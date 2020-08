Lionel Messi se presentará a entrenar el próximo lunes Deportes 27 de agosto de 2020 Redacción Por A pesar de su decisión de dejar el club, la Pulga cumplirá con sus obligaciones para evitar conflictos legales y arrancará las prácticas bajo las órdenes de Koeman.

FOTO ARCHIVO LIONEL MESSI. / El próximo lunes volverá a los entrenamientos.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El futbolista Lionel Messi se presentará el próximo lunes en el Barcelona, cuando se retomen los entrenamientos en el inicio del ciclo que comandará el técnico Ronald Koeman, a pesar de haberle comunicado a la entidad catalana su intención de ejecutar una cláusula especial de su contrato e irse del club.

La presentación de Messi en el club culé se supo en medio de las versiones y rumores que lo ubican en el Manchester City la próxima temporada, junto a Sergio "Kun" Agüero y Pep Guardiola.

Según trascendió, el jugador irá al centro de prácticas, pero aún no se sabe si se entrenará con el resto de sus compañeros o si lo hará aparte con los futbolistas que Koeman no tendrá en cuenta para la temporada, entre ellos el uruguayo Luis Suárez.

Previo al retorno de las prácticas, el presidente del Barcelona Josep Bartomeu intentaría mantener una reunión con Messi para tratar de convencerlo de que se quede en el club, pero aún no hay confirmación acerca de ese encuentro.

Los hinchas "culé" se acercaron por la tarde/noche de Barcelona hasta el Nou Camp para reclamar la dimisión de Bartomeu al frente del club y pedir que Messi continúe luciendo la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

Por otro lado, los medios de España aseguran que nada ni nadie van a hacerle cambiar la idea a Messi ya que su decisión de irse del Barcelona fue muy meditada y no habría vuelta atrás.

Según indicó Sport, la salida de Messi del Barcelona es irreversible y la única solución que le queda al club azulgrana es negociar un traspaso, mientras que el jugador confía en que pueda hacerse valer la cláusula liberatoria que, según el contrato, caducaba el 10 de junio.

Asimismo se supo que los abogados del jugador se aferran a esa cláusula que especificaba el 10 de junio, por ser 10 días después del final de la temporada, pero al acabar la temporada el 23 de agosto con la final de la Liga de Campeones por una causa de fuerza mayor (la pandemia de coronavirus) los letrados consideran que la misma todavía está vigente.

De todas formas, Messi no quiere entrar en una batalla legal con el Barcelona y espera que Bartomeu entienda que la única salida es aceptar un traspaso que sería mucho menor a esos 700 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

Por el momento, no hay ninguna oferta formal para fichar a Messi, pero lo más probable es que en las próximas horas el Barcelona reciba la llamada de algún club y los que están en la lista son Inter de Italia, Manchester City de Inglaterra y PSG de Francia.