Cristina pidió retirar el vallado

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner se comunicó ayer con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para pedirle que retire el vallado que se instaló en el perímetro del Congreso frente a la protesta que se llevará a cabo contra el proyecto de Reforma Judicial.

Así lo informó el entorno de la presidenta del Senado horas después de que el Gobierno de la Ciudad comenzara a instalar vallas ante la convocatoria realizada por redes sociales para manifestarse en contra de la iniciativa que la Cámara alta debatirá hoy.

Según señalaron a NA fuentes allegadas a la ex mandataria, Santilli, que está a cargo de la cartera de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, aceptó el pedido de retirar el cerco instalado frente al Congreso, sobre la avenida Entre Ríos.

La medida dispuesta por el Gobierno porteño apunta al acampe convocado frente al palacio legislativo a través de las redes sociales, antes de la manifestación que se realizará durante el debate del Senado.

Cerca del vicejefe de Gobierno porteño precisaron a Noticias Argentinas que el operativo se organizó de forma conjunta entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad.

La protesta fue convocada bajo el hastag #27A, con consignas como "No a la Reforma Judicial", "No a la impunidad" y "Cuidar la República", entre otras, mientras que se pidió a quienes asistan a la vigilia llevar velas para encender por la noche.