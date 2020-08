4 contagios más y 141 personas aisladas Locales 26 de agosto de 2020 Redacción Por En total son 16 los casos registrados en este segundo rebrote que comenzó el 17 de agosto, aunque 15 están activos, ya que 1 paciente recibió el alta. En tanto, los aislados continúan en aumento y ya son 141 las personas que hay tenido contactos con casos confirmados. Por último, el municipio aclara que no hay transmisión comunitaria del virus en la ciudad.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE DE MARTES. La síntesis de la actual situación de COVID-19 de nuestra ciudad.

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia, en su habitual informe de este día martes, con un corte a las 17 horas, comunicó 2 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que sumado a los 2 difundidos durante la mañana, serían 4 nuevos infectados que se sumaron en la ciudad en las últimas 24 horas, con lo cuál son 16 los casos confirmados en nuestro medio hasta el momento en esta segunda oleada del virus (habían sido 21 entre marzo y abril) producida el pasado lunes 17 de agosto.

Formaron parte de la conferencia de prensa que se celebró a través de Facebook Live, María Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad de Rafaela, Claudia Isaurralde, a cargo de la dirección del Complejo Ambiental, y Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio local. En primer término, este último indicó que "tenemos que informar 2 nuevos casos de coronavirus para Rafaela en horas de la tarde, que se suman suman a los ya informados en la mañana de este martes. De esos 4 casos, 3 corresponden a reportes de laboratorios privados que van a ser cargados en el sistema de laboratorios que utiliza la provincia. En tanto, uno corresponde al corte de las 17 horas que realiza el laboratorio central de Santa Fe. De estos 4 casos, uno se encuentra bajo investigación, uno corresponde a nexo con viaje a la ciudad de Rosario y dos, que pertenecen al mismo conglomerado, también están relacionados con viajes. Al momento desde el comienzo de la pandemia, suman 37 los casos en la ciudad, 15 se encuentran activos, 21 recuperados, ya que durante esta jornada se le dio el alta clínica a uno de los pacientes, y un fallecido. Hasta el momento, permanece internado un paciente en el Hospital Jaime Ferré de manera preventiva por sus comorbilidades, y se han dado el alta a 3 pacientes (sólo de la internación, no es la definitiva)) de los 4 que habíamos informado en la jornada del lunes. Por otro lado, también se aumentó el número de aislados, un número que se irá modificando debido al nuevo caso que está en investigación, pero al día tenemos 141 aislamientos (16 más que el lunes) y ya nos puede pasar que conozcamos algunos de los aislados o algunos de los positivos. Para los aislados, la recomendación es que el aislamiento debe durar 14 días desde el momento del contacto".

Posteriormente, Caruso se refirió a las nuevas pautas para el correcto manejo de la gestión de los residuos en los hogares con casos confirmados o sospechosos de COVID-19. En primer lugar, destacar la importancia de que los vecinos sigan separando los residuos en el hogar para aquellos que no tienen sospechas del virus. En tanto, los que tienen la enfermedad y y los aislados, deben tener un cesto único en su habitación donde están realizando el aislamiento, y si es a pedal mejor, para tratar de tocar el cesto de residuos. Allí se deben disponer todos los residuos, no deben separarse, porque se deben sacar todos los días menos los lunes y jueves para que ingresen directamente a celda del relleno sanitario y evitar su ingreso a la planta de recupero. Allí trabajan los recicladores urbanos, que son alrededor de 70 personas, quienes abren esas bolsas y separan por tipo de material. Entonces, hay que evitar el contacto de esos residuos con los recicladores urbanos. También es importante que la bolsa permanezca, si es posible, 72 horas al aire libre, es decir, una vez que se llena la bolsa, ponemos otra bolsa de esa habitación y la otra la colocamos en el canasto de residuos de la vía pública. Si es posible, solicitamos también que la rocíen con alcohol o lavandina teniendo en cuenta el servicio que tenemos puesta a puerta y para que llegue en las mejores condiciones al complejo ambiental y ser enterrado en celda. Ante cualquier duda, toda la información está en las redes sociales del municipio o comunicarse con el Instituto para el Desarrollo Sustentable".

A su turno, Isaurralde destacó que "le solicitamos a todos los ciudadanos que vayan a hacer su disposición final de los residuos sólidos y urbanos al complejo ambiental, y que ingresen con las medidas preventivas respectivas, ya sea con el uso de barbijos y con guantes. Tengan presente que allí también hay un grupo de empelados municipales, o sea, casi 100 personas que debemos cuidar. Todo va a depender de cómo el vecino rafaelino maneje diariamente los residuos. Insistimos en que cada ciudadano siga clasificando sus residuos, que los siga sacando los días lunes y jueves".

Para finalizar, Racca volvió a dejar en claro otros conceptos. Los 4 casos que informamos corresponden a hombres del rango etario joven, y nos encontramos en un momento bastante sensible y de nosotros depende que esto no se transforme en transmisión comunitaria. No minimezemos los síntomas, y ante la presencia de 2 de los síntomas de la lista que ya todos deben conocer, lo más importante es el aislamiento. Nos quedamos en casa y damos aviso a la autoridad sanitaria, que puede ser el 0800 de la provincia o el 107 local. Recuerden que el hisopado no es urgente y se está tratando de hacerlo al cuarto día del inicio de síntomas".

Con estos nuevos contagios, el Departamento Castellanos sumo un total de 40 casos desde que el virus ingresó al país (37 en Rafaela y los restantes en María Juana, Lehmann y Plaza Clucellas).



ACLARAN QUE NO HAY

CIRCULACION COMUNITARIA

Ante la masificación de un audio en el cual se menciona que un grupo de personas habría mantenido una reunión con autoridades del municipio y que, en la misma, se habría señalado que un sector de la ciudad cuenta con circulación comunitaria de coronavirus, la Municipalidad de Rafaela comunica que el audio que se encuentra circulando por WhatsApp es totalmente falso. Oficialmente no existe ningún sector de la ciudad con circulación comunitaria por coronavirus. Es importante observar en esta instancia que solo debe ser tomada como válida toda la información emanada desde organismos oficiales y divulgadas por autoridades competentes. En el caso del Estado local, los datos oficiales sobre COVID-19 son los reflejados en los informes epidemiológicos diarios emitidos a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad.