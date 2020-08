Necesidad de que avance Locales 26 de agosto de 2020 Redacción Por LEY DE ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

En la última reunión de comisión de presupuesto y hacienda del Senado, hace dos semanas, se tomó la decisión de introducir mejoras al texto aprobado en Diputados de la Ley de Economía del Conocimiento. El objetivo era que las condiciones de promoción de las distintas actividades impulsadas a partir de esta norma heredera de la ley del software quedaran estipuladas como base permanente para el desarrollo de la economía del conocimiento.

En medio de un escenario político acaparado por la Reforma Judicial y los efectos que este tema está generando tanto en la sociedad como en el ámbito político, hay cuestiones como la de la LEC que quedan relegadas, más allá de la importancia que esta ley tenga para muchos sectores.

La LEC, es una ley pensada para reemplazar la ley de promoción de software (25922) donde se extienden los beneficios a otros sectores y empresas, todos con el denominador común de ser sectores de alto valor agregado, con posibilidades de desarrollo en el largo plazo a nivel nacional e internacional y estratégicos para el futuro de Argentina.

Integrantes de la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI), al ser consultados por lo que significa esta ley, expresaron que “los beneficios de la LEC son muy importantes y le permitirán al sector de software, que es uno de los sectores más dinámicos, competitivos y de mayor crecimiento en los últimos 10 años, seguir creciendo y desarrollar su máximo potencial que no se basa solamente en las oportunidades a nivel nacional, sino a nivel global, generando divisas, puestos de trabajo, inversiones e inclusión”.

“Desde CEDI, entidad de la cual formamos parte con MAvha, CESSI y ASEA, apoyamos esta ley y esperamos que pueda ser promulgada lo antes posible para permitir a muchas empresas del sector acceder a los beneficios. Cabe aclarar, que al vencer la ley de promoción de software en diciembre de 2019 y no haber sido regulada la nueva LEC en enero de 2020, muchas empresas que gozaban del beneficio ahora no lo tienen”, sostuvieron.

En tanto explicaron que en las últimas modificaciones a la ley, luego de retornar a las cámaras se han agregado mejoras en las condiciones de acceso para las Pymes y también algunos cambios negativos

como no asegurar la estabilidad fiscal por 10 años a empresas en la ley. Si bien la ley es positiva y muy importante para el sector, existen otras leyes o regulaciones que tienen impacto negativo y que además impactan al total de las empresas de Argentina, limitando el crecimiento y la inversión, como ser la nueva ley de teletrabajo, la doble indemnización; una ley de trabajo obsoleta, carga impositiva agobiante, cepo al dólar y restricciones al acceso al mismo”, puntualizaron quienes forman parte de CEDI.