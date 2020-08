Bagna Cauda: reconocimiento a los iniciadores de la fiesta Región 26 de agosto de 2020 Redacción Por HUMBERTO PRIMO

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - En este mes de agosto se cumplen exactamente 30 años de la primera edición de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda. El 4 de agosto de 1991, se organizó la primera Fiesta Provincial de la Bagna Cauda en el salón del Club Argentino donde hubo una asistencia de casi cuatrocientas personas.

Por tal motivo, días pasados integrantes de la Asociación Civil Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, René Tomatis y Elva Nagel, Junto al Presidente de la Comuna Mauro Gilabert visitaron a los que pusieron en marcha esta fiesta que ha trascendido todos los límites de la localidad, la provincia y el país.

En la oportunidad se encontraron con Víctor Juan Manías, primer Presidente de la Fiesta y además era Presidente de la Comuna en ese año. Víctor Manías recordó esos momentos difíciles de muchas gestiones, de muchos viajes a Santa Fe, pero que dieron frutos buenos ya que esa primera edición salió a la luz como “1° Fiesta Provincial de la Bagna Cauda” y de allí en más la continuidad hasta este presente siempre exitoso.

Luego la recorrida de las autoridades citadas llegaron hasta el domicilio de la familia Bauducco, para distinguir a Marta Bussi de Bauducco quien fue la encargada del área más importante de la fiesta: la cocina. Marta aportó las ideas no sólo para la preparación de la salsa caliente, también para organizar la estructura con el personal y su logística, acompañada en cada oportunidad de su esposo Vicente “Tito” Bauducco quien otrora fue por mucho tiempo Presidente de la Asociación.

Ambos, muy emocionados han recordado distintos pasajes de aquellas organizaciones, que si bien tienen un tiempo, todos (los que han pasado y los presentes) se han propuesto manifestar su homenaje a quienes llegaron de Italia hace más de 130 años a la zona y trajeron su cultura.

Hermosa tarde, con muchos recuerdos, nostalgias, reconocimientos por los que no están más y fueron bastiones en diferentes actividades y lugares. Día de agradecimientos, emotivo encuentro y un solo denominador: que la fiesta continúe, que no se detenga.

Cada uno de los mencionados ha recibido una cazuela individual con la Torre del Castillo de Faule -localidad piamontesa hermanada con Humberto Primo-.