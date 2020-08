El TC debe esperar: no hubo autorización del Gobierno Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RECALCULANDO./ Este domingo no podrá ser posible el regreso. FOTO ACTC TESTEOS./ Se realizaron en el autódromo de La Plata.

El Gobierno nacional no autorizó el reinicio de la temporada 2020 del Turismo Carretera (TC), previsto para el próximo fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, por considerar que "no están dadas las condiciones", según informó ayer la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

"Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata", anunció la ACTC a través de su sitio oficial.

Tras la determinación estatal, ahora se deberán rearmar nuevamente los calendarios, ya sin mucho margen, para reanudar la actividades tras el largo receso por la pandemia de coronavirus. El pasado 16 de agosto, la asociación lanzó la convocatoria a que los pilotos de TC y TC Pista se realicen los testeos obligatorios de Covid-19, ya que preveían contar con la autorización del Gobierno para realizar las carreras del 29 y 30 de agosto próximos.

En los test realizados en el autódromo platense a 300 personas se detectaron siete casos sospechosos de Covid-19. Fueron aislados esperando hisopados, tras lo cual luego se confirmó que ninguno era piloto, y solamente uno miembro de equipo. Mayoritariamente correspondían a la organización.

Tras seis meses de inactividad, las autoridades de la ACTC aceleraron sus reuniones en las últimas semanas, luego del visto bueno que se le dio a los equipos de fútbol para retomar las prácticas. Sin embargo, la negativa gubernamental deja en jaque la planificación y obliga a idear nuevas fechas para que vuelvan a rugir los motores en el autódromo platense.

Durante la parálisis de las competiciones se realizaron remodelaciones que incluyeron trabajos de pintura en la sala de prensa, técnica, boxes, paredones y portón de ingreso. Además, se hizo la demarcación completa de la pista, se colocaron todas las persianas de los boxes y luces led en cada uno de ellos para que el Roberto Mouras esté disponible para la vuelta de las categorías.



¿Y AHORA?

El automovilismo no bajará guardia y seguirá trabajando para regresar. No hay dudas que se vendrán días complejos y de muchas negociaciones. Entre la ACTC y la CDA del Automóvil Club Argentino deberán que rearmar los calendarios en un año que tiene cada vez menos meses.

¿Se correrá el 6 de septiembre? Es la pregunta que se hacen varios. La respuesta: Difícil.