Calendario definitivo con la inclusión de Turquía Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por FORMULA 1

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La FIA y la Fórmula 1 publicaron ayer el calendario definitivo para la temporada 2020, que culminará a mediados de diciembre y la principal novedad es el regreso del Gran Premio de Turquía que se llevará a cabo en noviembre en el Istanbul Park por primera vez desde 2011. Además la temporada terminará como estaba planeado con una doble cita en Bahrein y Abu Dhabi mientras que Todas las carreras confirmadas se celebrarán durante tres días excepto la que se disputará en Imola, que se concentrará en dos.

El calendario 2020 llegó a las 17 fechas con la incorporación este martes de parte de cuatro citas más, la primera de ellas será en el Estambul Park, el 15 de noviembre en el marco del Gran Premio de Turquía, que regresa a la órbita de la máxima categoría después de nueve años. Además se suman dos fechas en Bahrein, el 29 noviembre y el 6 de diciembre en Sakhir mientras que el 13 diciembre será el cierre de la temporada con la competencia en el Yas Marina Circuit, escenario del Gran Premio de Abu Dhabi.

"Podemos confirmar que Turquía, Bahrein y Abu Dhabi serán parte de la temporada y queremos expresar nuestro agradecimiento al arduo trabajo de todos nuestros promotores y socios para hacer posible esta temporada de 17 carreras. Lamentablemente, no correremos en China, pero estamos ansiosos por regresar a Shanghai el próximo año", indicó la categoría en un comunicado.

Por su lado, el jefe de la Fórmula 1, Chase Carey, señaló: "Este año ha representado un desafío sin precedentes para la Fórmula 1 y el mundo y queremos rendir un homenaje a todos en la Fórmula 1, la FIA, los equipos y nuestros socios que han hecho esto posible". "Aunque estamos decepcionados por no haber podido ir a alguna de las carreras planeadas este año, estamos convencidos de que nuestra temporada ha comenzado bien y seguirá deparando muchas emociones, con carreras tradicionales y otras nuevas que entretendrán a todos nuestros fans", añadió.

La Fórmula 1 también confirmó la cancelación definitiva del Gran Premio de China, carrera que fue aplazada de su fecha original del 19 de abril antes del comienzo de la temporada, y como la crisis del coronavirus se alivió en el país se mantuvo a la espera de una nueva fecha, pero finalmente no se hará.

El próximo domingo 30 de agosto se llevará a cabo en el circuito de Spa el Gran Premio de Bélgica mientras que el 6 de septiembre se correrá en la ciudad italiana de Monza y el 13 del mismo mes se disputará el GP de Mugello en el citado país europeo. Además el 27 de septiembre será el Gran Premio de Rusia en Sochi mientras que el 11 de octubre, en Nurburgring será el GP de Alemania, el 25 de octubre en Portimao se llevará a cabo el GP de Portugal y el primero de noviembre será el turno en Imola, del GP de Italia, tras lo cual se correrán las cuatro carreras confirmadas este martes.