Músicos piden asistencia Locales 26 de agosto de 2020 Redacción Por Un grupo importante de músicos se unió en medio de la emergencia sanitaria determinada por la pandemia, para solicitarle el Estado local ayuda ya que no pueden trabajar desde marzo y no perciben ingresos.

FOTO ARCHIVO OTRO SECTOR COMPLICADO. Los músicos, uno de los más afectados por la pandemia.

Son muchos los rubros que se han visto afectados por las restricciones impuestas a partir de la pandemia de Covid-19, y que aún no han podido retomar la actividad. Los músicos forman parte de estos sectores que la están pasando mal y demandan asistencia para sobrevivir a esta crisis.

El músico rafaelino Julián Rivero, señaló al referirse a este duro momento: “hemos hecho una unión de músicos con respecto a esta pandemia que nos sorprendió a todos. Hace desde marzo que no trabajamos y le hemos hecho un pedido al Municipio, donde enviamos tres notas: una al intendente, otra al Concejo Municipal y una tercera a la comisión de Promoción de la Cultura.

“El pedido que hicimos es el de una ayuda económica para aquellos músicos que vivimos pura y exclusivamente de la música, no tenemos otro ingreso, ese era nuestro trabajo. Nos dirigimos al área de Promoción de la Cultura porque sabemos que reciben un porcentaje de un impuesto todos los meses y a nuestro entender por el tema de la pandemia no ha habido ningún espectáculo, pero pedimos que parte de ese dinero -no todo por supuesto- sea volcado a los músicos que estamos viviendo una situación muy preocupante, donde tengo compañeros que necesitan mucha ayuda”, explicó Rivero.

El músico también manifestó que “fuimos los primeros que paramos, nosotros estábamos todos los fines de semana con algún evento antes de la pandemia y ahora sabemos que vamos a ser de los últimos en volver a trabajar. Las notas están enviadas con fecha del 14 de julio con un pedido de 10 mil pesos y hasta ahora no tenemos ninguna contestación”.

En tanto otro músico de la ciudad, Carlos Palmero, expresó que “bastante complicado estamos ya que como contaba Julián desde principio de marzo no tenemos más actividad. El tiempo va pasando y se nos van acumulando deudas que tenemos todos los meses y se complica para quienes vivimos de esto”.

Por otra parte el músico Víctor Hugo Herrera, contó que “sabemos que han leído las notas pero no tenemos respuestas; no nos llamaron a una reunión para explicarnos que van a hacer. La mayoría de los grupos, de las bandas están pasando por lo mismo. Hay quienes sólo hacen música y aquellos que tienen otro trabajo esto era un trabajo más. Sería bueno que desde el área de cultura hagan una reunión con todos los músicos”, enfatizó.