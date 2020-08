Iniciativa que une música y ecología en defensa del arbolado urbano Información General 26 de agosto de 2020 Redacción Por PLANTA & CANTA



BUENOS AIRES, 26 (NA). - Con la participación de artistas consagrados como Litto Nebbia, Eruca Sativa y Los Cafres, el movimiento cultural y social Planta & Canta acaba de publicar un disco titulado "Bosque de canciones" como parte de una movida ecológica que busca concientizar y educar sobre la importancia del arbolado urbano.

La iniciativa es liderada desde un vivero comunitario del partido bonaerense de Lanús por el músico y productor musical Hernán "Don Camel" Sforzini, productor de "Sly & Robbie vs. Roots Radics The Final Battle", disco nominado al premio Grammy 2019 como mejor álbum de reggae.

"Es un proyecto reforestador que desde hace cinco años se fue haciendo más masivo sumando a la acción a vecinos y a artistas.

Nos dedicamos a plantar árboles donde no los hay. Tenemos un vivero comunitario en Lanús donde reproducimos arbolitos desde semillas para ponerlos en la vía pública", explicó Hernán Sforzini en diálogo con NA.

Según señaló, el talado del arbolado urbano forma parte de la misma problemática que a diario impacta con los incendios en los humedales del Litoral, la deforestación del Amazonas o los desmontes en el norte argentino, y que tiene estrecha relación con la falta de conciencia sobre la importancia de proteger a los árboles.

Consultado sobre si cualquier especie es apta para el arbolado urbano, recomendó "los árboles nativos, porque generan una biodiversidad que atrae mariposas y pájaros que son de la región y son árboles que crecen casi sin mantenimiento porque ya están adaptados a este suelo, a las condiciones climáticas, a la cantidad de lluvia".

"Al árbol nativo vos lo ponés y prácticamente te olvidás de regalarlo, ponerle barrera antihormigas o plaguicidas porque el árbol solo se la banca", apuntó, y dijo que "en Lanús tenemos el problema que las napas están muy altas y hay problemas de inundaciones, entonces el árbol es importante porque todo el tiempo están tomando agua de las napas, acumulándola en su tronco y evaporándola".

En el arbolado urbano, la elección del árbol tiene directa relación con el ancho de la vereda porque hay que tener en cuenta el porte que alcanzará el ejemplar en unos años.

"El ideal es, en una casa con ocho metros de frente, que haya dos árboles medianos, o sea que en una cuadra, si tenés diez casas, deberían ser cuarenta árboles entre las dos veredas, pero eso rara vez se da", dijo Sforzini a NA.

"Don Camel" lamentó que en el último lustro en la zona hubo una "tala monstruosa de árboles añosos, de 70 u 80 años" y dijo que eso se produjo "por diferentes motivos, la mayoría muy tontos como vecinos que dicen ‘a este árbol no lo quiero más porque me llena el patio de hojas’ o porque ‘me tapa el cartel de alquiler que pongo en la puerta’ o porque quiere subir el auto a la vereda".



La propuesta musical



"Bosque de canciones" es el título del primer álbum de Planta & Canta, y en él destacados artistas de la música honran a los arboles cantándoles una canción, en una movida que se complementa poniendo las manos de los músicos en acción para plantar un ejemplar nativo en la casa de un vecino sin árbol.

A la propuesta se sumaron Litto Nebbia, Diego Frenkel (La Portuaria), Los Cafres, Eruca Sativa, Tonolec, Playing For Change, Diego Demarco (Los Auténticos Decadentes), y Perota Chingo, entre otros.

Como parte de su iniciativa, Planta & Canta elaboró un programa con material audiovisual educativo para las escuelas primarias, apuntando a que los niños sean los próximos jardineros.

En sus casi veinte años de historia, el proyecto realizó plantaciones colectivas acompañadas de música, festivales, talleres de siembra en diferentes ámbitos como escuelas y universidades, la creación de un vivero comunitario en Lanús que lleva más de 850 árboles plantados y el inicio de un plan de federalización con 15 puntos Planta & Canta en el país.

En cada uno de ellos, se entrega a la gente de modo gratuito semillas de ejemplares nativos para que pueda comenzar a cultivarlos, y se impulsa la forestación con árboles nativos.

Litto Nebbia fue el encargado de dar el puntapié inicial del proyecto grabando una versión de "Soy un árbol", un tema que compuso en la década del 60, y plantando un árbol por primera vez en su vida.

El coautor de "La balsa", primer himno del rock nacional, plantó un árbol de la especie Timbó, cuya madera utilizan los aborígenes guaraníes para construir sus embarcaciones.