Para el sector gastronómico, retroceder de fase aumentaría las fiestas clandestinas Locales 26 de agosto de 2020 Redacción Por En medio de la curva creciente que se observa en el territorio provincial por el aumento de casos positivos y de la posibilidad de que las autoridades decidan retroceder de fase, la presidenta de CAPHREBAR, señala que traería mayores problemas a la hora de contener a la población.

La Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y Bares (CAPHREBAR) está formada por rubros que se han visto muy afectados por el impacto nocivo de la pandemia y en algunos casos el tiempo de inactividad, determinó el cierre de alguno de estos locales que no logró sobrevivir.

Cada vez que aumenta el número de casos se especula con la decisión por parte de las autoridades de retroceder de fase, lo que implica limitar actividades que están funcionando y que ante la necesidad de restringir la circulación de personas y por ende del virus, se las inhabilite nuevamente.

Al ser consultada por este escenario, Silvina Imperiale, presidenta de CAPHREBAR, dijo: “siempre estamos con incertidumbre y pendientes de cada reporte para saber si hay nuevos casos, eso hace que cada día aumente la preocupación, porque para nosotros sería un golpe muy grande retroceder; para la gastronomía que fue una de las últimas actividades en retomar esta nueva normalidad, es decir con unas cuantas restricciones sería muy alarmante volver para atrás. Entendemos que dentro de los locales hay un ámbito de contención en donde se respetan no solo las normas propias del protocolo de Covid, sino las normas tradicionales de la gastronomía, lo cual va a significar que si volvemos para atrás y tenemos que cerrar, se va a dar una proliferación desmedida de todo lo que venimos viendo los fines de semana con fiestas no autorizadas”.

A su vez, Imperiale precisó que “todo esto sucede porque la gente está cansada, también puede ser un poco por irresponsabilidad y porque tienen necesidad de relacionarse y organiza fiestas o juntadas, porque todos siendo honestos necesitamos el abrazo de nuestros seres queridos y nos lleva a tomar actitudes como decía irresponsables. Si se cierra todo, la gente, -ya observamos-, no va a dejar de salir. Además desde lo económico, desde las fuentes de trabajo...todos los que trabajamos en la Federación que nuclea la actividad hotelera y gastronómica estamos viendo cómo grandes empresas han cerrado, amigos nuestros han cerrado emprendimientos de años”.

Y agregó: “sí tememos por el cierre de más locales, por la pérdida de puestos de trabajo”.

La presidenta de CAPHREBAR, consideró que está demostrado que las reuniones son más seguras en los locales gastronómicos porque se cumple con protocolos: uso de tapabocas, distanciamiento entre mesas, planillas con los datos de los concurrentes que permite poder hacer la trazabilidad epidemiológica. Imperiale sostuvo que “todo esto da un marco de certezas que si lo sacamos y la reunión la hacemos de manera privada se pierde”.



UNA LEY DE EMERGENCIA

QUE NUNCA LLEGO

La dirigente gastronómica, Silvina Imperiale, al ser consultada por el reclamo que llevaron adelante por la aprobación de la Ley de Emergencia para el sector, dijo que “sigue sin arrancar, va de despacho en despacho y de escritorio en escritorio, ahora han sacado un fondo de asistencia para capacitación del sector turístico a cambio de un salario mínimo, vital y móvil por cuatro meses para cada trabajador...tenemos que poner a los trabajadores a hacer cursos de capacitación de una carga horaria excesiva, donde muchos de nuestros trabajadores son mayores y no son amigos de la tecnología”.

A su vez contó que esta herramienta es de muy difícil acceso para la región porque hay destinos o corredores que tienen cierta preponderancia. Hay 10 subsidios para hoteles, 5 para gastronomía y 5 para agencias de viajes para toda la provincia. “Es un poco absurda o ridícula esa ayuda o asistencia porque lo que necesitamos son medidas concretas que nos permitan descomprimir la presión que existe hoy”, finalizó.