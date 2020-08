Clubes y Consejo Federal postergan fecha de regreso Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por Debido a la situación sanitaria no retomarán los entrenamientos el 7 de septiembre. Podría ser más cerca de fin de mes.

FOTO ARCHIVO MATEO CASTELLANO./ El volante rafaelino no seguirá en Unión de Sunchales y jugará en Central Norte de Salta cuando vuelva el torneo.

Con presencia perfecta de las 30 instituciones (el presidente Leandro Borda Bossana por Unión de Sunchales), se realizó anoche la reunión vía zoom entre dirigentes del Consejo Federal y los presidentes de los clubes que participan en el Federal A. Si bien el inicio se demoró unos minutos para esperar que se conecten todos los representantes, hubo presencias fuertes: acompañando a Pablo Toviggino estuvo Claudio Tapia, presidente de AFA, que días pasados también había estado en la reunión de Primera C intentando demostrar acompañamiento al ascenso en general.

En el comienzo, de acuerdo a lo publicado por el sitio ascensodelinterior.com.ar, expusieron ante los presentes sobre la realidad sanitaria que se encuentra el país y los diferentes lineamientos que pueden sucederse en el corto plazo. En la reunión no se trataron los formatos de torneo ni fechas de inicio y sólo se intentó resolver lo relacionado al retorno de los entrenamientos más la posibilidad de formar una comisión que se ocupe de ambos temas.

Dentro de esas palabras, el propio presidente del Consejo Federal les deslizó a sus pares que, debido a la situación sanitaria y el no poder contar con la habilitación del transporte (micros/aviones), difícilmente se pueda jugar antes de Noviembre. A partir de allí, la reunión no fue la misma.

La pelota pasó del lado de los dirigentes de los clubes quienes brevemente fueron graficando la situación sanitaria y económica de sus ciudades y sobre todo, de sus instituciones con respecto al protocolo implementado por AFA. "El resultado se cayó de maduro: de forma unánime, se decidió postergar la fecha del 7 de septiembre para el retorno a los entrenamientos.Luego de un breve intercambio de palabras entre los dirigentes, el cónclave avanzó con la definición del próximo martes 15 de Septiembre como nueva fecha de reunión y ver los pasos a seguir", publicó el mencionado sitio.

Allí se analizará el panorama global de los clubes y la posibilidad que los entrenamientos puedan iniciarse a fines de septiembre (el 27 de ese mes aparece como fecha probable) y posteriormente, la competencia a mediados de noviembre aunque hoy, parece difícil.

Para estos dos puntos, se resolvió crear una Comisión compuesta por cuatro presidentes de clubes (aún no se conocen) quienes estarán a cargo de "monitorear" el avance del Covid 19 en las ciudades/provincias de los clubes para las prácticas y recepcionar/analizar los formatos de definición del torneo, cuando la situación sanitaria lo permita antes de su posterior elevación al Comité Ejecutivo de AFA.



CASTELLANO A CENTRAL NORTE

Si vuelve a tener participación en el Federal A durante este año, Unión de Sunchales ya no contará con una pieza clave. El volante Mateo Castellano acordó su incorporación a Central Norte de Salta, donde será dirigido por el también rafaelino Ezequiel Medrán.

El jugador surgido en Ben Hur y que también pasara por Atlético de Rafaela y Estudiantes de San Luis, aceptó la propuesta del Cuervo salteño que pretende dar pelea por el ascenso a la Primera Nacional.



¿IGUAL PARA EL REGIONAL?

En base a lo resuelto anoche por el Federal A y el Consejo Federal, es prácticamente un hecho que los entrenamientos para el Regional Amateur tampoco empezarían el 7 de septiembre, como está autorizado por el CF, lo mismo que para las Ligas.

Esto se terminará de conocer en las próximas horas, aunque en el inicio de la semana los clubes (9 de Julio, Ben Hur y Brown de San Vicente), ya barajaban la alternativa de una postergación.