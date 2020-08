Duhalde se refirió a un posible golpe de Estado Nacionales 26 de agosto de 2020 Redacción Por DESATO UNA FUERTE POLEMICA

FOTO ARCHIVO EDUARDO DUHALDE. Sus dichos fueron rechazados.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - En el marco de declaraciones que fueron variando a lo largo de la jornada, el ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que las Fuerzas Armadas pueden volver a interrumpir el orden democrático y despertó una oleada de rechazo en todos los sectores de la política nacional.

El derrotero de expresiones comenzó el lunes por la noche en declaraciones al canal América, cuando el ex presidente sorprendió al decir: "No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares".

Luego, ayer por la mañana, Duhalde ratificó sus dichos y comparó la situación actual con el golpe de 1976.

"Digo lo que pienso y creo tener fundamentos para hacerlo. No nos damos cuenta que mientras algunos comemos todos los días lo que está pasando en la sociedad pobre y en las clases medias que se desmoronan", consideró el ex mandatario en declaraciones radiales.

"Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el 76", enfatizó el ex mandatario, y advirtió: "La gente está desesperada, te van a matar no por una bicicleta, por un bizcocho".

Poco después, en diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia, el ex mandatario comenzó a rectificarse y afirmó que su "psiquis" puede estar "alterada" por el aislamiento.

"Es necesario unir a los argentinos. Los que piensan distinto no son enemigos, sino que sólo piensan distinto", manifestó Duhalde y evaluó que "existen riesgos de golpes militares si los argentinos no pueden unirse".



CAFIERO Y ROSSI

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe de Estado fueron "inapropiadas" y remarcó que la Argentina "ha decidido hace muchos años vivir en democracia".

En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional subrayó que "el grito de Nunca Más es una bandera para todos".

En ese sentido, rechazó la posibilidad de un golpe de Estado y señaló que la Argentina ha acordado que "todas las diferencias se dirimen en la arena democrática, como ha sucedido el año pasado".

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, rechazó las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado en la Argentina y afirmó que "es un escenario absolutamente improbable, porque las Fuerzas Armadas están plenamente integradas al sistema democrático".