Federación Rafaelina programa su actividad

Con motivo de esta pandemia, uno de los deportes que tuvo un auge sin precedentes, fue sin dudas el ajedrez, ya que se puede jugar en forma online. Las páginas web de ajedrez vieron incrementados la cantidad de usuarios en forma muy significativa, en tres meses incorporaron la cantidad usuarios que tenían previsto para los próximos años.Muchos jugadores que no estaban actualmente en la práctica activa, retornaron a la actividad a través de internet además de los nuevos jugadores que se fueron y van incorporando.La Federación Rafaelina de Ajedrez no estuvo ajena a estos cambios y también esta adaptando su funcionamiento a la nueva normalidad. De esta forma se comenzaron a realizar los tradicionales torneos Dominguitos con la modalidad online.Un gran esfuerzo realizan los profesores de las distintas escuelas de ajedrez que incorporaron las clases en forma virtual, utilizando las distintas herramientas disponibles para la enseñanza.Las instituciones pertenecientes a la Federación, con sus propias realidades, participan en las distintas actividades propuestas, haciendo posible la continuidad de la actividad oficial.TERCER DOMINGUITO ONLINEDespués de los dos primeros Dominguitos que resultaron exitosos, está todo dispuesto para la realización de la próxima edición. El mismo se realizará el próximo domingo 30 de agosto de 2020 a partir de las 15:30 y se jugará en categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y Libre.Se juega en la plataforma Lichess.org. Inscripción: gratuita. Tiempo de Reflexión: 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. El árbitro Fide Lisandro Ercole es el encargado de la organización.El único requisito para poder participar es pertenecer como jugador a algunas de las instituciones afiliadas a la Federación Rafaelina de Ajedrez.TORNEO MAYOREste año se retomará la disputa del torneo mayor de ajedrez de la Federación Rafaelina de Ajedrez. Este torneo tendrá instancias clasificatorias y se jugará un torneo final sistema americano con 8 jugadores.Para acceder a la final será de la siguiente manera: Los dos primeros de los Fide de jugadores de la Federación. Para clasificar los 6 restantes finalistas se realizarán dos torneos abiertos que clasificarán a los 3 primeros de cada torneo.La intención es que el torneo final se juegue en forma presencial si es posible, caso contrario también se hará en forma online. El único requisito para poder jugar, es pertenecer a una institución afiliada a la Federación.Se invita a todos los aficionados al ajedrez sumarse a la Federación Rafaelina de Ajedrez a través de las instituciones de su localidad. Es importante recordar que esta Federación es Regional, participan Escuelas de ajedrez de Ceres, San Cristóbal, Humberto Primo, Sunchales, Esperanza y Rafaela. Para mayor información consultar a: [email protected] y los invitamos a visitar el Facebook de la Federación: https://www.facebook.com/fra.ajedrez.7.