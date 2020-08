Avanza Djokovic Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, venció este martes en sets corridos de 6-2, 6-4 al estadounidense Tennys Sandgren y avanzó a los cuartos de final del torneo de Cincinnati, que se disputa en Nueva York como antesala del US Open por el coronavirus. Ahora enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, quien doblegó en tres parciales al belga David Goffin, séptimo favorito, por 6-4, 3-6, 6-4.

A una semana del inicio del US Open, del que también será el gran favorito ante la ausencia del español Rafael Nadal, que renunció por temor al coronavirus, y del suizo Roger Federer, recuperándose de una lesión de rodilla, 'Nole' poco a poco va ganando fuerza.

Previamente, el español Roberto Bautista venció al ruso Karen Khachanov por 4-6, 6-3, 6-2 y avanzó también a los cuartos de final de Cincinnati -Masters 1000 de la ATP y Premier en la WTA. Bautista, octavo favorito, superó a Khachanov, undécimo sembrado, en dos horas y siete minutos y ahora jugará contra el también ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que venció al esloveno Aljaz Bedene con un doble 6-3.

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka, décima jugadora del mundo, derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (25 del mundo) en sets corridos de 6-3, 6-1 y avanzó a cuartos. Osaka, ganadora del US Open en 2018, se enfrentará a la estonia Anett Kontaveit este miércoles. A su vez, la británica Johanna Konta, octava preclasificada, superó en octavos de final a la rusa Vera Zvonareva por 6-4, 6-2.