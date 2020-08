¿Dónde jugará Messi? Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por Manchester City, Inter, o la ilusión de Newell's. Algunas versiones indican que la Pulga ya se comunicó con Guardiola, con quien brilló en el Barcelona hace unos años.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La conmoción que generó el pedido formal de Lionel Messi de salir del Barcelona de España luego de 20 años, no congeló las expectativas de aquellos equipos que quieren quedarse con el astro argentino: desde el Manchester City de Pep Guardiola -quien lo catapultó como futbolista-, pasando por el Inter de Italia que renovó a Antonio Conte como DT y hasta la ilusión de Newell´s Old Boys de Rosario, su club de la infancia.

Por primera vez, Messi colocó por encima de la comodidad familiar su necesidad por competir en un sitio que le sea favorable y, para eso, parece no haber uno mejor que al lado de Guardiola.

El City, que ya hizo varios intentos -el último en julio antes de la catástrofe de la Champions-, volvió a aparecer como uno de los destinos más factibles, ya que Messi junto a Guardiola vivió los mejores años de su carrera.

Pep supo sacar el mejor rendimiento de Lio y esa es la gran apuesta del City, aunque a nivel económico los ingleses deberían analizar si el ‘fair-play’ financiero que marca la UEFA les permite afrontar el fichaje de Messi.

El otro club que está muy bien posicionado es el Inter de Milán, que no tiene problemas de dinero con su dueño multimillonario chino, y aunque deportivamente parece un destino menos atractivo, hace tiempo que coquetean con Messi.

Y Jorge Messi, padre del jugador, acaba de fijar su residencia en la capital lombarda, donde Steven Zhang, el presidente del Inter, está obsesionado con él.

Por capacidad económica el PSG también podría intentar el fichaje y formar un tridente demoledor con Messi, Mbappé y Neymar.

Un tapado que trascendió en los medios españoles, además, es el Manchester United, quizás "obligado" por el real interés del City, su clásico rival.

El Inter de Miami, el equipo propiedad del inglés David Beckham, hace tiempo que pretende al argentino y a Luis Suárez, que no será tenido en cuenta por el flamante entrenador holandés Ronald Koeman.

Por último queda la opción de instalarse en la Argentina, pese a que es algo que siempre se desechó por la intranquilidad e inseguridad a la que sería expuesto, aunque en ese caso sería para ponerse la camiseta de Newell´s.