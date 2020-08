¿Cuál es la cláusula que ejecutará Messi? Deportes 26 de agosto de 2020 Redacción Por El rosarino renovó su contrato en 2017 con la posibilidad de salir libre a fines de cada temporada. Sin embargo, la letra chica podría traicionarlo.

Lionel Messi le comunicó al Barcelona su deseo de ejecutar la cláusula de salida gratis, algo que estaba estipulado en el contrato firmado en 2017 para los finales de cada temporada. Sin embargo, la letra chica del documento podría plantear problemas legales, ya que el jugador tenía que informar su decisión antes del 31 de mayo, según informó tiempo atrás Cadena Ser, algo que no ocurrió. En el medio, la pandemia de coronavirus y la recomendación de FIFA para que todos los clubes extiendan los vínculos con los jugadores hasta que terminen los campeonatos.

La “cláusula de lealtad” entre Messi y Barcelona no es algo nuevo en el conjunto catalán, que les había dado la misma posibilidad a otros históricos como Xavi Hernández y Carles Puyol. Era, además, una obligación para la dirigencia, que estaba condicionada a armar equipos competitivos para mantener motivado a su jugador estrella.

Cumplido el plazo para la salida gratuita, quedó la otra cláusula: la económica. Al momento de la última renovación el monto pasó de 250 millones de euros a 700 millones. Y desde la dirigencia del club aseguran que esa es la única alternativa vigente. Impagable, incluso para los nuevos ricos del fútbol mundial. Y más si se tienen en cuenta las condiciones del Fair Play financiero de la UEFA, que obliga a todos los clubes a tener cuentas equilibradas entre ingresos y egresos. Manchester City, uno de los posibles destinos de Messi, fue sancionado en febrero por no respetar este Reglamento de Licencias de Clubes y del Juego Limpio Financiero. Primero le prohibieron participar de competencias europeas, aunque recurrió al TAS y solo quedó en una multa de 10 millones de euros.

Con la decisión confirmada de Messi de abandonar el Barcelona, solo le quedaría la opción de sentarse y negociar con la dirigencia. En sus últimas apariciones públicas, Bartomeu no parecía dispuesto a dejarlo salir: “Sigue siendo el mejor del mundo, el número uno y lo tenemos nosotros. Siempre diseñamos proyectos para que crezca y en el nuevo proyecto será igual".

¿Cuál era la situación del Barcelona al momento que expiró la cláusula?

Según el contrato de Messi, la cláusula de salida unilateral para el final de cada temporada tenía la condición de que avisara antes del 31 de mayo. Para esa fecha, el fútbol estaba parado en España y en la mayoría de países del mundo. Barcelona seguía en carrera en la Champions League (había igualado 1-1 en la ida ante Napoli, por cuartos de final) y marchaba como líder de la Liga.