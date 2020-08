No se va a endurecer el cepo Nacionales 26 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, sostuvo que "si hay una mejora en las expectativas, no se aplicarán nuevas restricciones en el mercado de cambios".

"Si conseguimos la tranquilidad que buscamos, el sector productivo podrá tener un mejor acceso al mercado de cambios y no encontraríamos razón para establecer mayores restricciones", enfatizó.

"Con el tipo de cambio real multilateral no hay atraso, es competitivo. Pero tenemos que evitar que el dólar se retrase. Hasta ahora nadie se quejó de atraso del tipo de cambio: ni las pymes, ni el sector del agro, ni la exportación", enfatizó.

También, evaluó que el dólar que tiene como referencia a los títulos públicos (el contado con liquidación) "está muy marcado por los fondos que salen. Una vez que la deuda esté reestructurada debería cerrarse y debilitarse la brecha".