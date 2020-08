El ministro dijo que "se nacionalizó la pandemia" Nacionales 26 de agosto de 2020 Redacción Por DECLARACIONES DE GONZALEZ GARCIA

FOTO NA MINISTROS. González García con Gollán.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que "la pandemia se nacionalizó" y hay muchos lugares del país "en una situación delicada" en cuanto a la cantidad de contagios por coronavirus.

No obstante, el funcionario sostuvo que "hay menos presión" sobre el sistema de salud en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque consideró que "la pandemia no terminó" para la región, porque sigue habiendo un alto número de casos positivos.

González García, al hacer referencia a la cantidad de lugares comprometidos por la pandemia, señaló que "es una situación delicada porque son focos que surgen y adquieren magnitud".

El ministro, por otro lado, también ponderó el hecho de haber bajado de 14 por ciento a alrededor de siete el porcentaje de personal de salud infectado.

"El tiempo nos hizo aprender a todos", expresó al respecto, mientras que también se mostró conforme con los resultados de la política sanitaria llevada a cabo y pidió que las comparaciones se hagan "no con el primer mundo", sino con "otras de la región, porque tenemos altos índices de pobreza y de densidad de población".



LAS REUNIONES

Los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad se preparan para los encuentros que mantendrán esta semana con el propósito de "definir y coordinar las medidas" respecto de la cuarentena en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del próximo 31 de agosto.

Así lo indicaron a NA fuentes de los tres distritos, que anticiparon que está "previsto que mañana -por hoy- se reúnan" el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero aclararon que "todavía no está definido el lugar ni el horario".

En ese marco, afirmaron que "después de esa reunión debería ser el encuentro con Presidencia", aunque indicaron que aún "no está definido cuándo será".

Desde el Gobierno bonaerense afirmaron a Noticias Argentinas que la idea para la próxima fase del aislamiento en la provincia de Buenos Aires es "seguir igual".

"Hay un cambio en los panoramas: en el AMBA se amesetó la curva de contagios, pero en el resto del país comienza a expandirse", describieron las mismas fuentes.