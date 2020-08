La ciudad sumó 12 casos en una semana Locales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Este lunes, las autoridades sanitarias locales confirmaron 2 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, con lo cual totalizan 12 los contagios desde el pasado 17 de agosto, día en que comenzó el segundo rebrote. Hay 4 pacientes internados que pueden recuperar el alta en las próximas horas y las personas aisladas son 125.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE DEL LUNES. Fue brindado por Sandra Capello y Martín Racca, facultativos de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud.

Este lunes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia, en el habitual reporte diario que se lleva a cabo por Facebook Live, confirmó hasta el corte de la hora 17, dos nuevos contagios de coronavirus en Rafaela, lo que da un total de 12 casos en la ciudad desde el pasado lunes 17 de agosto, día en que comenzó este segundo rebrote del virus.

Quienes estuvieron presentes en la conferencia de prensa fueron la infectóloga Sandra Capello, a cargo de la coordinación de la mencionada red de servicios, y Martin Racca, actual subsecretario de salud del municipio local. "Este lunes 24 de agosto tenemos que confirmarles 2 nuevos casos de COVID- 19 en Rafaela, de los cuáles uno se encuentra en investigación y el restante tiene nexo de ser contacto con un caso positivo, lo que suma un total, desde el comienzo de la pandemia, de 33 casos en las ciudad, de los cuáles 12 se encuentran activos, 20 fueron recuperados y hubo un fallecido. Recordamos también que a última hora del domingo se internaron 2 pacientes en sala general para un total de 4 pacientes internados que estarían en condiciones de tener el alta probable en pocas horas. Con respecto a los aislados, tenemos 125 en total al día de la fecha que deben cumplir con la respectiva cuarentena obligatoria por el término de 14 días desde el momento del contacto", afirmó Racca. Luego, Capello acotó que "queremos recordarles que no minimicen los síntomas y que ante el primer síntoma, por más mínimo que sea, que se comuniquen con el 107. Esto no quiere decir que el hisopado sea realizado en forma inmediata, porque no es una urgencia, sino que la urgencia es el aislamiento preventivo en su domicilio. Luego de los respectivos asesoramientos, en caso de que sea necesario, se va a programar el hisopado. Siempre es ideal hacerlo posterior a las 72 horas de comenzado los síntomas, porque sino muchas veces puede dar negativo o dar un informe dudoso, lo que indica que tengamos que repetir la muestra, lo que llevaría mucho más tiempo y generaría mucha ansiedad y preocupación en las personas. Mientras tanto, las personas no deben salir de sus domicilios y tampoco deben recibir visitas". Por último, Racca cerró el informe con una frase que se viene utilizando en el equipo desde el inicio de la pandemia, diciendo que "es tiempo de ciencia y no de rumores, es tiempo de hechos, y no de miedos, que nos cuidemos y hagamos las cosas que tengamos que hacer, y es tiempo de solidaridad y no de estigma".

Con estas cifras, el Departamento Castellanos cuenta, hasta el momento, con 36 infectados de COVID-19 desde que el virus ingresó al país (33 en Rafaela y los restantes en María Juana, Lehmann y Plaza Clucellas).



ALTA PARA EL LEHMENSE

La Comuna de Lehmann informó que en la noche de este lunes, el vecino de la localidad que fuera diagnosticado como caso positivo de COVID-19 y que se encontraba internado en el Hospital Jaime Ferré desde la semana pasada, fue dado de alta por la mencionada afección, de modo tal que retornará a su domicilio, donde permanecerá por prevención aislado durante una semana. Así mismo, todas sus contactos estrechos continúan asintomáticos. No obstante, resulta importante reiterar la necesidad de extremar los cuidados y medidas de prevención, instando a no concurrir a espacios públicos, así como también evitar traslados fuera de la localidad, salvo en caso de necesidad y/o urgencia.Ante el avance de casos en la zona, resulta de fundamental importancia la responsabilidad individual de cada ciudadano.