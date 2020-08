Perotti aceptó la renuncia de Gieco en Discapacidad Locales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARCELO GIECO.

El gobernador de la Provincia, Omar Perotti, finalmente decidió aceptar la renuncia al rafaelino, Marcelo Gieco, como director Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la 1era. Circunscripción. El ahora ex funcionario había puesto su cargo a disposición el pasado sábado luego de trascender que había organizado una reunión con amigos en su vivienda de esta ciudad para celebrar su cumpleaños, lo cual está prohibido hasta fin de mes según el decreto del Gobierno provincial.

Entre los participantes de reunión en la casa de Gieco se encontraba una persona que posteriormente dio positivo de coronavirus, lo que derivó en una investigación para establecer los nexos epidemiológicos que dejó en evidencia a todos los que concurrieron a ese domicilio.

En una entrevista que concedió el sábado a LT 28 Radio Rafaela, Gieco -que había ocupado un cargo similar en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela hasta diciembre pasado por su reconocida trayectoria profesional en el área de discapacidad- admitió que numerosos amigos lo habían visitado para saludarlo por su cumpleaños. Con el correr de los días, al trascender los detalles del encuentro, se dispararon los mensajes en las redes sociales en los que se cuestionaba duramente al entonces funcionario.

Ante esta presión, el sábado presentó su renuncia que ahora fue aceptada por Perotti. "Lejos estuvo de mí la intención de incumplir las normas. Sin embargo, a pesar de ello, durante estos días he sido víctima de las peores acusaciones. Seguramente cuando pase esta pandemia recordaremos que tal vez lo peor que ella nos dejó, además de las personas fallecidas, es el infierno del señalamiento mezquino a aquellos que cursaron la enfermedad o estuvieron en contacto sin saberlo, con alguien que la cursó, como es mi caso", declaró Gieco en la entrevista radial. Tras presentar su dimisión, también manifestó su agradecimiento al Gobernador y a las autoridades del Ministerio de Salud "por la oportunidad brindada y por el acompañamiento permanente a lo largo de su gestión".

Gieco es el segundo rafaelino con un cargo en la estructura provincial que debió alejarse de la función pública. Se recuerda que hace un mes Romina Indelman dejó el cargo de delegada de la Región III del Ministerio de Educación luego de participar de cena en un bar céntrico de esta ciudad en el marco del Día del Amigo, que al final de la noche se convirtió en una fiesta con música en la que no se respetó la distancia social ni la obligación de utilizar el barbijo según se pudo observar en un video que se hizo viral. Precisamente la ex funcionaria quedó expuesta en ese video cuando mostró bailando junto a sus amigas sin respetar las medidas sanitarias. Días después, la ministra de Educación, Adriana Cantero, aceptó su renuncia.