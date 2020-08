“Hemos tenido siempre diálogo con el gobierno” Locales 25 de agosto de 2020 Redacción Por En una semana conflictiva en la provincia respecto a reclamos paritarios y medidas de fuerza, el secretario general de ATE afirmó que más allá del buen diálogo la recomposición salarial debe darse, más teniendo en cuenta que la mayor parte de los trabajadores públicos forman parte de las actividades esenciales.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann analizó el actual escenario luego de la reunión de su gremio y de UPCN con el gobierno provincial por la discusión paritaria. Hoffmann señaló que “nosotros hemos tenido siempre diálogo con el gobierno naturalmente porque hay un porcentaje importante de compañeros que han ido a trabajar, otros que están con teletrabajo, toda la estructura de salud está trabajando, por lo tanto el diálogo tiene que ser permanente; sin perjuicio de eso hemos comenzado a reunirnos formalmente porque aún en el contexto de la pandemia y de la crisis que estamos viviendo, de la misma manera que funcionan todas las instituciones, la paritaria debe funcionar”, sostuvo. Así mismo el dirigente sindical manifestó que “hemos empezado a trabajar firmemente a partir de los contratados y el relevamiento de los contratados; el gobierno anterior se limitó a hacer una lista sin legajos sin mayores explicaciones y antecedentes, solo una simple planilla que hicieron los diferentes ministerios; de esa lista muchísimos compañeros quedaron afuera, centralmente del área de salud donde hay trabajadores que vienen trabajando desde hace meses y años como monotributistas. Todo esto había quedado excluido del gobierno anterior, con lo cual estamos construyendo las listas para procurar el pase a planta”. Hoffmann dijo que hoy no tienen un número preciso de los contratados ya que ha habido muchos contratos que se han ido cayendo y no fueron renovados y trabajadores que no gestionaron la continuidad de los mismos, pero si se abarca a los trabajadores que no fueron tenidos en cuenta por la administración socialista, estamos hablando de alrededor de 2.000 trabajadores.



ES INDISPENSABLE LA

RECOMPOSICION SALARIAL

El secretario general de ATE coincidió en que el bono dispuesto por el gobierno de Omar Perotti no ha caído bien en los trabajadores y afirmó que “nosotros planteamos el malestar porque por un lado no se planteó en el ámbito de la paritaria y por el otro lado lo consideramos insuficiente. Sostenemos que es necesario que delineamos una política salarial para adelante, retomando la discusión de marzo; esa política salarial pretendemos que se traduzca en un porcentaje de manera de respetar la carrera administrativa. Tenemos distintas alternativas y lo real es que queremos comenzar a discutir política salarial. Acá hay que entender que en el ámbito del Estado el salario no es un gasto, el salario es la mayor inversión pública que hace el Estado”. Hoffmann además resaltó que “hoy gracias al trabajo de los empleados públicos se está sosteniendo el sistema de salud de la provincia, no puede ser gasto salarial versus obra pública, las dos cosas tienen que ir en armonía porque las dos cosas son importantes y a veces es más importante el trabajo que la obra pública y concretamente en esta época de pandemia”.