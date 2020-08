Exjefe comunal santafesino golpeado por policías por violar la cuarentena Policiales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SANTA FE, 25 (NA). - Un exjefe comunal fue atacado a golpes por efectivos policiales que desactivaron la reunión familiar en la que participaba, violando los términos del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, en la localidad santafesina de Santa Isabel, localidad ubicada 160 km al sur de Rosario.

La agresión fue sufrida el sábado por la madrugada por Mario Kovacevich, quien se encontraba reunido con siete integrantes de su familia para festejar el cumpleaños número 50 de uno de sus hijos, según contó.

Policías se presentaron en el lugar, según denunció el expresidente comunal y reconocido dirigente radical de la zona, y le propinaron varios golpes luego de una discusión, por lo que perdió la conciencia.

Mientras el hombre debió recibir atención médica, varios de sus hijos fueron llevados esposados a la Policía local.



ERA UN CUMPLEAÑOS

El exjefe comunal de Santa Isabel, relató lo vivido en primera persona: "Estábamos festejando el cumpleaños de mi hijo y vinieron dos policías diciendo que había una denuncia contra nosotros por la reunión. Yo salí y les dije «¿qué pasa, muchachos?» y ahí, luego de un intercambio de palabras, me empujaron y golpeé contra una pared que me produjo un sangrado en la cabeza. Luego vinieron dos patrulleros más y no recuerdo más nada porque estaba prácticamente inconsciente", relató Kovacevich a una radio local, en declaraciones reproducidas por el sitio del diario La Capital.

Kovacevich estuvo a cargo de la comuna local entre 2007 y 2013 y actualmente se encuentra a cargo otro dirigente de la UCR, Jorge Raverta.

"Ni en la peor época de las dictaduras militares", se quejó el ex funcionario, al remarca que "la policía actuó de manera excedida, pese a que estaban en una reunión familiar".

Santa Isabel es una localidad del departamento General López, tiene alrededor de 5 mil habitantes y está ubicada a 35 kilómetros de Venado Tuerto y se encuentra en el sur de la provincia. Hace pocas semanas tuvo un brote de coronavirus, lo que obligó a las autoridades a regresar a la cuarentena estricta.