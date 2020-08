Takuma Sato volvió a inscribir su nombre en la historia de Indy 500 Deportes 25 de agosto de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

PRENSA IMS GRILLA. Los 33 protagonistas alineados frente a la tribunas desiertas del Indianápolis Motor Speedway. HIMNO. Interpretado por los doctores Elvis Francois y William Robinson del grupo "Cirujanos Cantores". PRENSA IMS JAPONES. Takuma Sato entró en la selecta nómina de ganadores repetidos en la carrera de Indianápolis.

Por una serie de circunstancias muy especiales, la edición número 104 de las legendarias "500 Millas de Indianápolis", ocupará un lugar importante en la historia de la carrera más famosa del mundo.

En primer lugar, como nunca antes había ocurrido desde 1911, cuando se disputó la hasta entonces inédita competencia en el circuito de superficie de ladrillos del Indianápolis Motor Speedway, no se pudo llevar a cabo en mayo.

La pandemia de Covid-19 obligó a su reprogramación para el pasado domingo 23 de agosto, una fecha que permitió desarrollar la Indy 500 en un momento de gran preocupación, como consecuencia del rebrote de la enfermedad en Estados Unidos.

Por ese mismo motivo se llevó a cabo el espectáculo deportivo más convocante del planeta sin aficionados en las tribunas, otorgándole un aspecto desolado a un escenario que puede albergar a más de 350.000 personas, contabilizando tanto a sus gradas como a sus espacios verdes en el sector interno.

Respetando todos los protocolos en materia de salud, Roger Penske, el nuevo propietario de las instalaciones ubicadas en la capital del estado de Indiana, asumió el compromiso de llevar adelante la prueba.

La organización, con el apoyo unánime de los equipos y pilotos, decidió reducir a la mitad la escala de premios, distribuyendo en definitiva unos 7.500.000 dólares, contra los 15 millones que se habían anunciado originalmente.

En la previa, se respetó en buena medida el cronograma habitual, pero en esta oportunidad con un homenaje al personal de la salud, que se vio reflejado en la interpretación del himno estadounidense, a cargo de los doctores Elvis Francois y William Robinson, integrantes del grupo "Cirujanos Cantores".

Después llegó el esperado momento del anuncio que identifica a la instancia previa de la Indy 500, con el tradicional "gentleman start your engines" (en español, "señores enciendan sus motores").

Esta vez no hubo presencia femenina en la grilla, por lo que, obviándose, no se pronunció el "ladies" que en tantas ocasiones en los últimos tiempos ordenaba la puesta en marcha de los impulsores también para las damas, que llegaron a ser buenas animadoras de la prueba.

Por si hiciese falta otra particularidad, ésta se dio en el plano deportivo. En el año 2017, por primera vez en la historia -en la carrera número 101- un piloto japonés había festejado en el emblemático trazado estadounidense.

Takuma Sato, luego de competir durante siete temporadas en la Fórmula 1, con los equipos Jordan, BAR y Super Aguri, en las que obtuvo un tercer puesto como mejor resultado, justamente en el circuito mixto de Indianápolis, conduciendo un BAR - Honda en 2004, se sumó a IndyCar.

Llegó a la categoría estadounidense en el año 2010, ganando hasta el momento seis carreras, desde la primera en el callejero de Long Beach en 2013, hasta la del último domingo en Indianápolis, nada menos que su segunda victoria en Indy 500.

Primero, había festejado en 2017, cuando integraba el Andretti Autosport, el fin de semana, con un auto del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, en una definición que terminó con el pace car.

Detrás del auto insignia se ordenaron Sato, el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) y el estadounidense Graham Rahal (compañero del vencedor en el Rahal Letterman Lanigan Racing).

Fueron cinco vueltas al ritmo que impuso el AS y que privaron a los aficionados que siguieron la transmisión de la TV de un desenlace que prometía un final abierto entre Sato y Dixon.

La carrera tuvo varias interrupciones a raíz de los múltiples accidentes, que son tan comunes en el veloz circuito del IMS, pero al margen de una llegada sin emociones, Sato se incorporó al cuadro de ganadores repetidos, un halago reservado a unos pocos a lo largo de más de cien años de historia en el Indianápolis Motor Speedway.

Sin embargo, está a dos triunfos de alcanzar una marca que solamente lograron tres estadounidenses: Anthony J. Foyt, Al Unser Sr. y Ricky Mears.