Alesso pidió esperar a que bajen los contagios

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, consideró ayer que "lo más apropiado para el regreso a las escuelas es esperar que bajen los casos" de coronavirus. De esta forma, la dirigente docente salió al cruce de la iniciativa del gobierno porteño de reabrir las escuelas para los alumnos sin conectividad en sus hogares. "A nosotros nos parece que lo más apropiado para el regreso a las escuelas es esperar que bajen los casos de contagios de cororonavirus", dijo Alesso en declaraciones radiales.

"Tenemos la misma preocupación que UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) sobre el regreso de clases presenciales en CABA", remarcó la dirigente. Alesso recordó además que en la provincia de San Juan, "hubo una reapertura de escuelas y algunas tuvieron que volver a cerrar porque hubo contagios", y remarcó que "abrir las escuelas implica que vaya la directora y personal docente y no docente". "El rebrote hizo que los casos de coronavirus sigan aumentando en distintos puntos el país y para nosotros y nosotras la prioridad tiene que ser la vida y la salud de los chicos y de los docentes", reclamó.

Al referirse puntualmente a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, la titular de la CTERA opinó que "lo que hay que resolver son los recursos tecnológicos para los chicos" e insistió en que "lo más apropiado para el regreso a las escuelas es esperar que bajen los casos de contagios". "En la ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, los chicos tienen que tener acceso a las computadoras. La interrupción (durante el Gobierno de Mauricio Macri) del plan Conectar Igualdad fue grave", sostuvo Alesso.

Informó que los docentes porteños nucleados en UTE-Ctera "ya han hablado con el ministro (de Educación Nicolás) Trotta y le plantearon esta problemática" y reiteró que lo que piden es que "se priorice la salud de los chicos y de los docentes antes de la reapertura presencial de las clases".

En ese marco, Alesso consideró que "la paritaria dice que para la apertura de clases los docentes" deben "ser consultados" y, en este sentido, mencionó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "no" lo hizo, aun cuando "muchísimos docentes se expresaron en contra de la medida del gobierno de CABA".

"Planteamos la necesidad de que el Estado dote de los recursos tecnológicos a los chicos y a los docentes. Hoy muchos docentes comparten celular y computadora con los hijos y eso limita mucho el acceso al trabajo y a la conectividad", criticó.

En lo que hace a la paritaria nacional del sector docente, Alesso apuntó que en muchas provincias los docentes aún no tuvieron aumento" y dijo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires están discutiendo si convocan a "una medida de fuerza" si la ciudad insiste abrir las escuelas. "Por ahora nos hemos presentado a la Justicia, pero es (Horacio) Rodríguez Larreta quién no quiere escuchar razones", completó.