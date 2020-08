"Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación" Nacionales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ex mandatario Mauricio Macri aseguró ayer que "es falsa la versión que el Presidente ha dado" sobre la conversación que mantuvieron en marzo pasado, al desmentir una frase suya que le atribuyó Alberto Fernández sobre que "murieran los que tenían que morirse" durante la pandemia.

De esta forma, Macri salió al cruce de las expresiones del Fernández de este domingo, a través de una carta publicada en las redes sociales bajo el título "El Valor de la Palabra Presidencial".

En una misiva que dirigió a los "queridos argentinos", el ex mandatario de Cambiemos confirmó que el 19 de marzo "antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio" se comunicó con el jefe de Estado. Al respecto, detalló: "Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo".

"Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", subrayó Macri, quien se encuentra en Suiza a raíz de su cargo como titular de la Fundación FIFA.

En uno de los párrafos, Macri le recordó a Fernández "que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra".

Este domingo, Fernández consideró que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri", algo que ratificó este lunes en su cuenta de la red social Twitter, más allá de las críticas de la oposición. Además, el Presidente sostuvo que Macri le dijo en esa última charla de marzo pasado que "murieran los que tuvieran que morirse".

Macri salió al cruce y expresó: "Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro".

"La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección", indicó el ex mandatario nacional.