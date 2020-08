Pichetto y Carrió Nacionales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ex senador Miguel Angel Pichetto salió ayer al cruce del presidente Alberto Fernández por sus críticas a Mauricio Macri y advirtió que "difundir información falsa con la finalidad de difamar" al ex mandatario "es grave y produce un profundo daño".

Por su parte, la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió advirtió al presidente Fernández que "la vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández!!".