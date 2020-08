“Con tanto tiempo sin casos era lógico el relajamiento que uno va teniendo” Locales 25 de agosto de 2020 Redacción Por El intendente Luis Castellano manifestó comprensión respecto al comportamiento de los rafaelinos, teniendo en cuenta que durante muchos meses no se reportaron casos positivos en la ciudad, lo que llevó a la gente a relajarse mucho y ahora se dificulta cumplir con ciertas restricciones.

FOTO LA OPINION LUIS CASTELLANO. El intendente habló de los nuevos contagios que se produjeron en la ciudad.

El intendente Luis Castellano en una entrevista brindada a radio El Espectador en el programa “Modo Mañana” que conducen Pedro Ulman y Marcela Druetto, contó que “cuando empiezan a darse las situaciones de casos positivos la adrenalina comienza a correr mucho más fuerte, como fue al principio cuando tuvimos los 21 casos y estábamos todas las tarde atentos al teléfono y al reporte, eso te genera todo un proceso interno de lo que va a pasar; trato de cuidarme y le pido a mi familia que se cuide”.

El mandatario rafaelino reflexionó acerca del movimiento de la ciudad en esta fase y del comportamiento ciudadano y dijo: “creo que con tanto tiempo sin casos era lógico el relajamiento que uno va teniendo pero ahora estamos de nuevo con una situación compleja y hay que cuidarse mucho más que antes, porque la actividad pública de gestión, la actividad política tiene esa necesidad de tener vínculos con muchas más personas y en ese sentido hay que sostener las medidas preventivas; todo lo que se puede hacer vía remoto hay que hacerlos y no dejar de lado ni el distanciamiento ni el uso del barbijo”, sostuvo.

Respecto al operativo que se lleva adelante en barrio Zazpe con hisopados y una recorrida por las viviendas del sector, el intendente manifestó que “lo que tenemos en el barrio Zazpe es la confirmación de un caso positivo y hay aisladas a algunas personas que son contacto estrecho con esa persona. Por la situación de hacinamiento que hay en algunas vivienda del barrio, es importante que nosotros con todo el equipo de salud salgamos a tomar la iniciativa, a buscar el virus, a seguir reforzando el esquema de distanciamiento y si es necesario -porque puede darse que familias numerosas no puedan sostener ese aislamiento-, que puedan ser llevadas a nuestros Centros de Aislamiento que para eso están armados”.

Al hablar de las fiestas clandestinas que fin de semana tras fin de semana se dan en la ciudad, Castellano respondió que “quiero felicitar a toda la comunidad porque los rafaelinos y las rafaelinas se han comportado excelentemente bien a partir de la aparición de los nuevos casos sobre todo este fin de semana que pasó que hubo una conciencia del uso del espacio público altísima. Después tenemos las excepciones de la gente que no quiere entender, yo comprendo el cansancio pero tuvimos 117 días que pudimos disfrutar de una fase 5 y no estamos como Buenos Aires o Capital Federal donde hay gente encerrada desde hace más de 150 días. Uno puede entender el cansancio pero acá desde hace un par de meses tenemos abiertos los bares, restaurantes; durante mucho tiempo se pudieron realizar las reuniones familiares y recién hace quince días que se volvieron a restringir. Tenemos que ir firmes con los controles porque ahora el virus está circulando en la ciudad”, explicó el intendente.



REDES, INFORMACION

Y ESTIGMATIZACION

El funcionario rafaelino al referirse a algunas situaciones que se dan a través de las redes sociales y a la estigmatización de las personas que contraen el virus, Castellano dijo: “cualquiera de nosotros podemos enfermarnos, estamos expuestos constantemente y no nos gustaría que se nos maltrate o se nos estigmatice por contagiarnos del virus o ser contacto estrecho porque eso es muy doloroso. No podemos hacernos eco de la cantidad de noticias falsas que circulan por las redes, cuando uno institucionaliza eso es cuando la política o la institucionalidad comienza a meterse en el comentario de la gente. Por eso decidimos dar todas las tardes dar información precisa de lo que va pasando en la ciudad y que los medios y la comunidad sepan como es el avance de la pandemia durante todo este tiempo”.