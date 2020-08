Cuáles son los 15 peores autos de la historia, un ranking de fracasos Automotores 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Romper el molde. La osadía de salirse de los estándares comunes le ha dado a la industria automotriz muchos de sus éxitos más rotundos. Quienes arriesgaron con talento y estilo son quienes hoy les ponen el apellido a las creaciones más legendarias. Por supuesto existen también quienes se aventuraron en planes de alto riesgo sin la audacia o el criterio necesarios. O a veces, simplemente, pensaron a destiempo. Por eso surge este ranking con los peores autos de la industria.



PONTIAC AZTEK

Tal vez fue demasiado rupturista, lo cierto es que se coloca como el principal fracaso de la era moderna de General Motors. Se presentó en 2001, como un camino intermedio entre un SUV (Sport Utility Vehicle) y un monovolumen, con pretensiones de vanguardista, pero el público lo castigó.

Con el Aztek, Pontiac buscaba reposicionarse como una marca más apetecible para el público norteamericano, pero no lo consiguió: se le atribuye el fracaso a su diseño controvertido, desproporcionado, a pesar de que el modelo ofrecía buen equipamiento. General Motors había previsto vender 70.000 unidades en su primer año, pero sólo llegó a 28.000. Una década después de su desaparición, le llegó el reconocimiento desde la pantalla chica, ya que fue el vehículo elegido para que maneje el personaje de Walter White en la popular serie Breaking Bad.



AMC GREMLIN

No disgustó por completo este modelo compacto de Richard Teague, diseñador de American Motors Corporation (AMC), incluso su figura encontró eco en el público norteamericano. Pero no deja de ser un vehículo controvertido y discutido. Se creó como una opción para hacerles frente a los modelos compactos de Ford y General Motors, pero era simplemente una versión recortada del modelo AMC Hornet. Sus formas quedaron algo desproporcionadas, con una trompa alargada y la cola recortada bruscamente. El Gremlin, que significa “duende travieso”, fue presentado como prototipo en el Salón de Nueva York en 1968 y producido entre 1970 y 1978.



CHRYSLER IMPERIAL

LE BARON

Se sabe que los diseños atractivos y equilibrados para las piezas de gran tamaño suelen ser más complejos de lograr. Un ejemplo claro de ello es el Chrysler Imperial, un vehículo de 5,8 metros de largo en donde sus desproporciones no supieron disimularse con el diseño. Tal vez este americano sea el peor logrado de la marca, y además empeoraba la situación estilística con unas defensas sobredimensionadas. Tenía un motor V8 de 350 CV que presentaba problemas, no era bueno acelerando y, además, no contaba con buen radio de giro. Imposible de manejar.



LAMBORGHINI LM002

Zapatero a tus zapatos, dice el dicho. Si Lamborghini lo hubiera respetado no hubiera realizado este todoterreno exótico, poco atractivo y totalmente alejado de su filosofía estilística. Una marca creadora de los deportivos más bellos del planeta no se merecía este desarrollo. El LM002 encuentra explicación en la compleja situación financiera que atravesaba la firma en los años 70: la empresa entonces sella un contrato con el ejército estadounidense para proveerle un vehículo robusto y multiuso.

Primero construyó un prototipo denominado Cheetah, que fue presentado en el Salón de Ginebra de 1977, pero no cumplió con las expectativas de las fuerzas armadas. En 1981 llegó el todoterreno LM001, que luego derivó en el LM002, algo más estilizado, aunque sin dejar de ser polémico. Un desencuentro de Lamborghini con su estilo.



FIAT MULTIPLA

Fue una idea radical de diseño para romper el molde en pleno furor de los monovolúmenes. El resultado: el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) lo expuso como símbolo de las proporciones rupturistas y el reconocido programa de televisión inglés Top Gear lo premió en 1999 como el “automóvil más feo”. El Fiat Multipla llegó al mercado en 1998 como una revolución en espacio y funcionalidad, y se vendió hasta 2010. Sobrevivió con un rediseño en 2004, que lo convirtió en un modelo más convencional, ya sin los extraños faros debajo del parabrisas.



CHEVROLET CORVAIR

Era controvertido ya desde la ubicación destinada para su motor: estaba en la parte trasera y eso cambiaba toda la relación entre la distribución de pesos. Aunque su producción duró más de una década, General Motors tuvo problemas legales por cuestiones de seguridad: a alta velocidad era inmanejable porque el tren delantero perdía adherencia. Además, la suspensión rebotaba y hasta resultaba fácil de volcarlo. La marca buscó corregir sus fallas en una segunda generación, pero la clientela no le dio una nueva oportunidad y sentenció el fracaso.



TRABANT

El Trabant fue el Auto del Pueblo de la Alemania comunista, aunque mucho menos confiable que el mítico Escarabajo, ante la falta de materiales y los escasos recursos de los que se disponían detrás del Muro de Berlín. Comenzó a fabricarse en noviembre 1957, en la entonces República Democrática alemana (RDA) y su producción se detuvo el 30 de abril de 1991. En esas tres décadas se fabricaron más de tres millones de vehículos, desde el pionero IFA P50, con un motor de dos cilindros y de apenas de 18 caballos de potencia, al 1.1, con 42 caballos y que se produjo hasta 1990. Sufrió por un sistema de fabricación ineficiente, no ofrecía lujos, sus parámetros de seguridad eran nulos y disponía de un detalle que marca su concepción primitiva: el depósito de combustible estaba encima del motor. (Fuente: Infobae - Autos).