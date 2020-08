La economía empezó a moverse, según el Gobierno Nacionales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que "la economía argentina empezó a moverse" y confió en que "poco a poco", con el cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia, la actividad volverá al ritmo que tenía "cotidianamente". "Cuando muchos nos decían que la economía no arrancaba, que la obra pública no se movía, pues miren, esta es una de las 40 nuevas estaciones de trenes que tendremos a lo largo del Gran Buenos Aires", destacó el mandatario.

El Presidente inauguró la renovada estación ferroviaria de Villa Rosa y anunció una serie de trabajos de infraestructura para el partido bonaerense de Pilar con una inversión de 997 millones de pesos.

En su discurso, consideró que "con todas estas obras se ve que la economía argentina empezó a moverse, que más allá de lo que todos dicen la actividad económica está por encima de la que se registraba en marzo antes de la pandemia". "Poco a poco y sin olvidarnos de que el riesgo de la pandemia no ha terminado vamos a ir volviendo a lo que cotidianamente hacíamos", prometió el Presidente, acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

De acuerdo con los datos difundidos la semana pasada por el INDEC, la economía siguió cayendo en medio de la pandemia pero con menos fuerza. Según el organismo, la actividad sufrió en junio una caída del 12,3% -la mitad de lo que se contrajo en abril y mayo- y acumula en el primer semestre un retroceso del 12,9%.

En un reciente informe, la consultora Ecolatina consideró que "la economía habría encontrado un piso en abril" y estimó que las cifras del INDEC estarían demostrando que "lo peor de la crisis ya pasó".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que la recuperación de la economía es "más rápida" de la esperada y adelantó que habrá créditos blandos e incentivos a la producción de pymes agropecuarias. Kulfas mantuvo una reunión por videoconferecia organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde adelantó que la recuperación económica que están observando es "más rápida" que la pensada.